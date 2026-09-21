Блок питания Deepcool ATX 800W Game Storm PL800D BULK 80+ Bronze
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания Deepcool ATX 800W Game Storm PL800D BULK 80+ Bronze
Блок питания Deepcool — это надежное и эффективное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильное энергоснабжение и оптимальную производительность. С мощностью в 800 Вт этот блок питания идеально подходит для современных ПК с высокими требованиями к энергопотреблению. Оснащенный одним 120 мм вентилятором, блок питания обеспечивает активное охлаждение, что способствует лучшему теплоотведению и продлевает срок службы устройства. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует высокую энергетическую эффективность, снижая затраты на электроэнергию и минимизируя тепловыделение. Этот блок питания Deepcool поддерживает подключение современного оборудования благодаря следующим характеристикам: разъем питания материнской платы 20+4 pin, два разъема питания процессора типа 4+4 pin и множество опций для подключения видеокарт — 3 комплекта разъемов 6+2 pin и один 16 pin. Кроме того, он оснащен восемью разъемами SATA, что обеспечивает легкое подключение различных накопителей и периферийных устройств. Произведенный в Китае, блок питания Deepcool соответствует международным стандартам качества и безопасности, предоставляя вам уверенность в его надежности и долговечности. Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством современных корпусов для ПК, что упрощает установку и интеграцию в систему.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 800W
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 620 руб. 7 260 руб.1405 руб. в СплитБлок питания Zalman 650W Bronze ATX (ZM650-GV3)
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитБлок питания Thermaltake ATX 650W Smart BX1 RGB (PS-SPR-0650NHSA...
-
В наличииЦена 5 870 руб.1468 руб. в СплитБлок питания Zalman 750W Bronze ATX (ZM750-GV3)
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer PS-750AR 750W
-
В наличииЦена 6 060 руб.1515 руб. в СплитБлок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU)
-
В наличииЦена 6 540 руб.1635 руб. в СплитБлок питания GameMax ATX 550W RGB-550
-
В наличииЦена 6 720 руб.1680 руб. в СплитБлок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24...
-
В наличииЦена 6 730 руб.1683 руб. в СплитБлок питания Zalman 850W Bronze ATX (ZM850-GV3)
-
В наличииЦена 6 940 руб.1735 руб. в СплитБлок питания XPG KYBER 750 (KYBER750G-BKCEU)
-
В наличииЦена 8 050 руб.2013 руб. в СплитБлок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE
-
В наличииЦена 8 150 руб.2038 руб. в СплитБлок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 V2 GIGABYTE
-
В наличииЦена 9 270 руб.2318 руб. в СплитБлок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 800W
Отзывы о товаре Блок питания Deepcool ATX 800W Game Storm PL800D BULK 80+ Bronze