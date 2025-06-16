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Блок питания Thermaltake ATX 650W Smart BX1 RGB (PS-SPR-0650NHSABE-1) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Thermaltake ATX 650W Smart BX1 RGB (PS-SPR-0650NHSABE-1)

5 Отзывы
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Блок питания Thermaltake ATX 650W Smart BX1 RGB (PS-SPR-0650NHSABE-1) - фото 1
Блок питания Thermaltake ATX 650W Smart BX1 RGB (PS-SPR-0650NHSABE-1) - фото 2
Блок питания Thermaltake ATX 650W Smart BX1 RGB (PS-SPR-0650NHSABE-1) - фото 3
Блок питания Thermaltake ATX 650W Smart BX1 RGB (PS-SPR-0650NHSABE-1) - фото 4
Блок питания Thermaltake ATX 650W Smart BX1 RGB (PS-SPR-0650NHSABE-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания Thermaltake ATX 650W Smart BX1 RGB (PS-SPR-0650NHSABE-1) - фото 1
  • Блок питания Thermaltake ATX 650W Smart BX1 RGB (PS-SPR-0650NHSABE-1) - фото 2
  • Блок питания Thermaltake ATX 650W Smart BX1 RGB (PS-SPR-0650NHSABE-1) - фото 3
  • Блок питания Thermaltake ATX 650W Smart BX1 RGB (PS-SPR-0650NHSABE-1) - фото 4
  • Блок питания Thermaltake ATX 650W Smart BX1 RGB (PS-SPR-0650NHSABE-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 660 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 253066
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания Thermaltake ATX 650W Smart BX1 RGB (PS-SPR-0650NHSABE-1)
5 660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, кг.
2

Описание товара Блок питания Thermaltake ATX 650W Smart BX1 RGB (PS-SPR-0650NHSABE-1)

Блок питания Thermaltake ATX 650W Smart BX1 RGB (PS-SPR-0650NHSABE-1)



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 650W

Отзывы о товаре Блок питания Thermaltake ATX 650W Smart BX1 RGB (PS-SPR-0650NHSABE-1)

Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Дмитрий

Достоинства:
За свои деньги очень хороший блок питания. Тихий, достаточно длинные провода, очень много разъемов. Так же приятный бонус в виде подсветки с изменением цветов + мигание.

Комментарий:
Очень хороший блок питания. Не дешевый, но и не особо дорогой в данном сегменте. Пользуюсь год. Перебоев не наблюдал, достаточная мощностью многим знакомым рекомендую для покупки.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
иван

Достоинства:
работает без нареканий и перебоев, да и компания вроде как известная, не думаю, что и в будущем возникнут какие-либо проблемы с работоспособностью, советую брать, при том, работает на довольно мощной сборке

Комментарий:
По факту вообще без разницы, какой будет блок питания, главное, чтобы держал сборку и не сгорел в случае чего, сейчас держит систему на 2060 и райзене 5 3600, и пока без особых проблем, потому никаких минусов тут пока не выявил.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Руслан

Достоинства:
Очень хороший блок питания ох хорошей фирмы!
Тихий
Качественный
Оплетка проводов
Подсветка

Комментарий:
Хотелось бы съёмные провода!
В принципе и так сойдет
Достоин соотношению: ЦЕНА-КАЧЕСТВО!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Михаил

Достоинства:
Проверенная временем фирма производитель. Достаточная мощность блока питания. Большое количество различных разъемов. Подсветка с возможностью поменять цвет.

Комментарий:
Отличный блок питания для компьютера. Пользуюсь блоками питания данной фирмы не один год, работают стабильно. Подсветка вентилятора блока питания отлично подходит для корпусов с прозрачными боковыми стенками. Подороже чем блоки питания других производителей, но потраченные деньги он стоит.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Сергей

Достоинства:
Проверенная временем компания Thermaltake

Комментарий:
Суперский блок питания! Сделан очень качественно! Для игрового ПК данный блок идеально подходит и по цене и по качеству! С подсветкой получился очень стильный корпус моего компьютера)



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Thermaltake ATX 650W Smart BX1 RGB (PS-SPR-0650NHSABE-1)


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 650W
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Дмитрий

Достоинства:
За свои деньги очень хороший блок питания. Тихий, достаточно длинные провода, очень много разъемов. Так же приятный бонус в виде подсветки с изменением цветов + мигание.

Комментарий:
Очень хороший блок питания. Не дешевый, но и не особо дорогой в данном сегменте. Пользуюсь год. Перебоев не наблюдал, достаточная мощностью многим знакомым рекомендую для покупки.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
иван

Достоинства:
работает без нареканий и перебоев, да и компания вроде как известная, не думаю, что и в будущем возникнут какие-либо проблемы с работоспособностью, советую брать, при том, работает на довольно мощной сборке

Комментарий:
По факту вообще без разницы, какой будет блок питания, главное, чтобы держал сборку и не сгорел в случае чего, сейчас держит систему на 2060 и райзене 5 3600, и пока без особых проблем, потому никаких минусов тут пока не выявил.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Руслан

Достоинства:
Очень хороший блок питания ох хорошей фирмы!
Тихий
Качественный
Оплетка проводов
Подсветка

Комментарий:
Хотелось бы съёмные провода!
В принципе и так сойдет
Достоин соотношению: ЦЕНА-КАЧЕСТВО!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Михаил

Достоинства:
Проверенная временем фирма производитель. Достаточная мощность блока питания. Большое количество различных разъемов. Подсветка с возможностью поменять цвет.

Комментарий:
Отличный блок питания для компьютера. Пользуюсь блоками питания данной фирмы не один год, работают стабильно. Подсветка вентилятора блока питания отлично подходит для корпусов с прозрачными боковыми стенками. Подороже чем блоки питания других производителей, но потраченные деньги он стоит.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Сергей

Достоинства:
Проверенная временем компания Thermaltake

Комментарий:
Суперский блок питания! Сделан очень качественно! Для игрового ПК данный блок идеально подходит и по цене и по качеству! С подсветкой получился очень стильный корпус моего компьютера)


Блок питания Thermaltake ATX 650W Smart BX1 RGB (PS-SPR-0650NHSABE-1) - купить по цене 5660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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