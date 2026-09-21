Блок питания Gigabyte ATX 650W GP-P650G 80+ Gold
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания Gigabyte ATX 650W GP-P650G 80+ Gold
Представляем вашему вниманию блок питания Gigabyte GP-P650G PG5 мощностью 650 Вт — идеальный фундамент для стабильной и эффективной работы вашего компьютера. Этот аппарат станет надежным сердцем любой современной системы, будь то производительная рабочая станция или игровая конфигурация среднего класса. Соответствуя современному стандарту ATX12V версии 3.1, он гарантирует полную совместимость с новейшими компонентами и обеспечивает их бесперебойное энергоснабжение. Особое внимание заслуживает организация кабельной разводки и комплектация разъемов. Основной кабель для питания материнской платы длиной 60 сантиметров выполнен в форм-факторе 20+4 pin, что упрощает его прокладку в корпусах разных размеров и обеспечивает аккуратный внешний вид системы. Для питания мощного центрального процессора предусмотрено два разъема 4+4-pin CPU, что открывает возможности для сборки систем на многопоточных процессорах или с разгоном. Современным видеокартам посвящены три специализированных разъема: два классических 6+2-pin PCI-E и один новейший 12+4-pin PCI-E 5.1, который полностью готов к работе с флагманскими графическими ускорителями последнего поколения. Для подключения периферийных устройств и накопителей блок питания предлагает внушительный арсенал: три разъема 4-pin IDE для устаревших, но все еще используемых устройств, и целых шесть 15-контактных разъемов SATA. Такого количества более чем достаточно для установки нескольких жестких дисков, твердотельных накопителей и устройств чтения оптических дисков одновременно.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 650W
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 620 руб. 7 260 руб.1405 руб. в СплитБлок питания Zalman 650W Bronze ATX (ZM650-GV3)
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитБлок питания Thermaltake ATX 650W Smart BX1 RGB (PS-SPR-0650NHSA...
-
В наличииЦена 5 870 руб.1468 руб. в СплитБлок питания Zalman 750W Bronze ATX (ZM750-GV3)
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer PS-750AR 750W
-
В наличииЦена 6 060 руб.1515 руб. в СплитБлок питания Deepcool PK700D 700W (R-PK700D-FA0B-EU)
-
В наличииЦена 6 540 руб.1635 руб. в СплитБлок питания GameMax ATX 550W RGB-550
-
В наличииЦена 6 720 руб.1680 руб. в СплитБлок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24...
-
В наличииЦена 6 730 руб.1683 руб. в СплитБлок питания Zalman 850W Bronze ATX (ZM850-GV3)
-
В наличииЦена 6 940 руб.1735 руб. в СплитБлок питания XPG KYBER 750 (KYBER750G-BKCEU)
-
В наличииЦена 8 050 руб.2013 руб. в СплитБлок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE
-
В наличииЦена 8 150 руб.2038 руб. в СплитБлок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 V2 GIGABYTE
-
В наличииЦена 9 270 руб.2318 руб. в СплитБлок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 650W
Отзывы о товаре Блок питания Gigabyte ATX 650W GP-P650G 80+ Gold