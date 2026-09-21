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Блок питания Gigabyte ATX 650W GP-P650G 80+ Gold купить с доставкой в Москве
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Блок питания Gigabyte ATX 650W GP-P650G 80+ Gold

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Блок питания Gigabyte ATX 650W GP-P650G 80+ Gold - фото 1
Блок питания Gigabyte ATX 650W GP-P650G 80+ Gold - фото 2
Блок питания Gigabyte ATX 650W GP-P650G 80+ Gold - фото 3
Блок питания Gigabyte ATX 650W GP-P650G 80+ Gold - фото 4
Блок питания Gigabyte ATX 650W GP-P650G 80+ Gold - фото 5
Блок питания Gigabyte ATX 650W GP-P650G 80+ Gold - фото 6
Блок питания Gigabyte ATX 650W GP-P650G 80+ Gold - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
  • Блок питания Gigabyte ATX 650W GP-P650G 80+ Gold - фото 1
  • Блок питания Gigabyte ATX 650W GP-P650G 80+ Gold - фото 2
  • Блок питания Gigabyte ATX 650W GP-P650G 80+ Gold - фото 3
  • Блок питания Gigabyte ATX 650W GP-P650G 80+ Gold - фото 4
  • Блок питания Gigabyte ATX 650W GP-P650G 80+ Gold - фото 5
  • Блок питания Gigabyte ATX 650W GP-P650G 80+ Gold - фото 6
  • Блок питания Gigabyte ATX 650W GP-P650G 80+ Gold - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714443
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
2.32

Описание товара Блок питания Gigabyte ATX 650W GP-P650G 80+ Gold

Представляем вашему вниманию блок питания Gigabyte GP-P650G PG5 мощностью 650 Вт — идеальный фундамент для стабильной и эффективной работы вашего компьютера. Этот аппарат станет надежным сердцем любой современной системы, будь то производительная рабочая станция или игровая конфигурация среднего класса. Соответствуя современному стандарту ATX12V версии 3.1, он гарантирует полную совместимость с новейшими компонентами и обеспечивает их бесперебойное энергоснабжение. Особое внимание заслуживает организация кабельной разводки и комплектация разъемов. Основной кабель для питания материнской платы длиной 60 сантиметров выполнен в форм-факторе 20+4 pin, что упрощает его прокладку в корпусах разных размеров и обеспечивает аккуратный внешний вид системы. Для питания мощного центрального процессора предусмотрено два разъема 4+4-pin CPU, что открывает возможности для сборки систем на многопоточных процессорах или с разгоном. Современным видеокартам посвящены три специализированных разъема: два классических 6+2-pin PCI-E и один новейший 12+4-pin PCI-E 5.1, который полностью готов к работе с флагманскими графическими ускорителями последнего поколения. Для подключения периферийных устройств и накопителей блок питания предлагает внушительный арсенал: три разъема 4-pin IDE для устаревших, но все еще используемых устройств, и целых шесть 15-контактных разъемов SATA. Такого количества более чем достаточно для установки нескольких жестких дисков, твердотельных накопителей и устройств чтения оптических дисков одновременно.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 650W

Отзывы о товаре Блок питания Gigabyte ATX 650W GP-P650G 80+ Gold




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию блок питания Gigabyte GP-P650G PG5 мощностью 650 Вт — идеальный фундамент для стабильной и эффективной работы вашего компьютера. Этот аппарат станет надежным сердцем любой современной системы, будь то производительная рабочая станция или игровая конфигурация среднего класса. Соответствуя современному стандарту ATX12V версии 3.1, он гарантирует полную совместимость с новейшими компонентами и обеспечивает их бесперебойное энергоснабжение. Особое внимание заслуживает организация кабельной разводки и комплектация разъемов. Основной кабель для питания материнской платы длиной 60 сантиметров выполнен в форм-факторе 20+4 pin, что упрощает его прокладку в корпусах разных размеров и обеспечивает аккуратный внешний вид системы. Для питания мощного центрального процессора предусмотрено два разъема 4+4-pin CPU, что открывает возможности для сборки систем на многопоточных процессорах или с разгоном. Современным видеокартам посвящены три специализированных разъема: два классических 6+2-pin PCI-E и один новейший 12+4-pin PCI-E 5.1, который полностью готов к работе с флагманскими графическими ускорителями последнего поколения. Для подключения периферийных устройств и накопителей блок питания предлагает внушительный арсенал: три разъема 4-pin IDE для устаревших, но все еще используемых устройств, и целых шесть 15-контактных разъемов SATA. Такого количества более чем достаточно для установки нескольких жестких дисков, твердотельных накопителей и устройств чтения оптических дисков одновременно.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 650W
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Отзывы


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