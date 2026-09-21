Блок питания Bloody ATX 750W BD-PS750G 80+ Gold
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Характеристики
Описание товара Блок питания Bloody ATX 750W BD-PS750G 80+ Gold
Блок питания BLOODY обеспечивает надёжное и стабильное энергоснабжение для вашего ПК, сочетая высокую производительность и эффективность. Мощность этого устройства составляет 750 Вт, что делает его идеальным выбором для современных игровых и рабочих станций. Оснащён одним вентилятором диаметром 120 мм, обеспечивающим активное охлаждение, этот блок питания поддерживает оптимальную температуру работы, что повышает его долговечность и эффективность. Сертификация 80 PLUS Gold подчеркивает высокую эффективность его работы, гарантируя минимальные потери энергии и более низкие затраты на электроэнергию. BLOODY предлагает широкие возможности подключения: разъемы для питания видеокарты 4х(6+2) + 16 pin, разъем питания материнской платы 20+4 pin, а также разъемы для процессора 2 x 4+4 pin. Эти особенности делают данный блок питания универсальным и подходящим для самых различных конфигураций ПК. Дополнительное удобство обеспечивает наличие модульных кабелей, позволяющих оптимизировать кабель-менеджмент внутри корпуса и улучшить воздушный поток для более эффективного охлаждения. Шесть разъемов SATA обеспечат подключение всех необходимых накопителей и других устройств. Произведенный в Китае, блок питания BLOODY соответствует мировым стандартам качества в категории ATX, предоставляя пользователям надёжное и продвинутое решение для питания компьютера.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W
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