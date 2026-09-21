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Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze купить с доставкой в Москве
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Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze

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Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 1
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 2
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 3
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 4
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 5
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 6
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 7
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 8
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 9
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 10
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 11
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 12
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 13
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 14
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 15
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 16
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 17
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 1
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 2
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 3
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 4
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 5
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 6
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 7
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 8
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 9
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 10
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 11
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 12
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 13
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 14
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 15
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 16
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 17
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714470
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
2.65

Описание товара Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze

Блок питания PCcooler представляет собой мощное и надежное решение для вашего компьютера, обеспечивая эффективное энергопотребление и стабильную работу системы. С максимальной мощностью в 1000 Вт, этот блок питания способен поддерживать даже самые требовательные конфигурации, включая мощности для нескольких видеокарт и высокопроизводительных процессоров. Основные характеристики: - Один встроенный вентилятор размером 135 мм с активной системой охлаждения, что гарантирует эффективное отведение тепла и тихую работу. - Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством современных корпусов. - Оснащен сертификатом 80 PLUS Bronze, что свидетельствует о высоком коэффициенте полезного действия и экономии электроэнергии. - Подключение к материнской плате через 20+4 pin разъем обеспечивает гибкость выбора совместимой материнки. - Два разъема питания процессора 4+4 pin позволяют использовать его с большинством современных процессоров. - Поддержка видеокарт благодаря четырем разъемам (6+2 pin) и дополнительному 16-пиновому разъему, обеспечивающим стабильное питание для мощных графических решений. - Наличие шести SATA-разъемов позволяет подключить множество накопителей и других устройств. Производится в Китае, что обеспечивает доступную цену без потери качества. Он поставляется с несъемными кабелями, что может упростить установку и подключение. Блок питания от PCcooler — это надежный выбор для сборки высокопроизводительного ПК.



Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 1000W

Отзывы о товаре Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YK1000 -B1H 80+ Bronze




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания PCcooler представляет собой мощное и надежное решение для вашего компьютера, обеспечивая эффективное энергопотребление и стабильную работу системы. С максимальной мощностью в 1000 Вт, этот блок питания способен поддерживать даже самые требовательные конфигурации, включая мощности для нескольких видеокарт и высокопроизводительных процессоров. Основные характеристики: - Один встроенный вентилятор размером 135 мм с активной системой охлаждения, что гарантирует эффективное отведение тепла и тихую работу. - Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством современных корпусов. - Оснащен сертификатом 80 PLUS Bronze, что свидетельствует о высоком коэффициенте полезного действия и экономии электроэнергии. - Подключение к материнской плате через 20+4 pin разъем обеспечивает гибкость выбора совместимой материнки. - Два разъема питания процессора 4+4 pin позволяют использовать его с большинством современных процессоров. - Поддержка видеокарт благодаря четырем разъемам (6+2 pin) и дополнительному 16-пиновому разъему, обеспечивающим стабильное питание для мощных графических решений. - Наличие шести SATA-разъемов позволяет подключить множество накопителей и других устройств. Производится в Китае, что обеспечивает доступную цену без потери качества. Он поставляется с несъемными кабелями, что может упростить установку и подключение. Блок питания от PCcooler — это надежный выбор для сборки высокопроизводительного ПК.


Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 1000W
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Отзывы


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