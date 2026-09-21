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Блок питания Deepcool ATX 750W PL750D 80+ Bronze купить с доставкой в Москве
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Блок питания Deepcool ATX 750W PL750D 80+ Bronze

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Блок питания Deepcool ATX 750W PL750D 80+ Bronze - фото 1
Блок питания Deepcool ATX 750W PL750D 80+ Bronze - фото 2
Блок питания Deepcool ATX 750W PL750D 80+ Bronze - фото 3
Блок питания Deepcool ATX 750W PL750D 80+ Bronze - фото 4
Блок питания Deepcool ATX 750W PL750D 80+ Bronze - фото 5
Блок питания Deepcool ATX 750W PL750D 80+ Bronze - фото 6
Блок питания Deepcool ATX 750W PL750D 80+ Bronze - фото 7
Блок питания Deepcool ATX 750W PL750D 80+ Bronze - фото 8
Блок питания Deepcool ATX 750W PL750D 80+ Bronze - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
  • Блок питания Deepcool ATX 750W PL750D 80+ Bronze - фото 1
  • Блок питания Deepcool ATX 750W PL750D 80+ Bronze - фото 2
  • Блок питания Deepcool ATX 750W PL750D 80+ Bronze - фото 3
  • Блок питания Deepcool ATX 750W PL750D 80+ Bronze - фото 4
  • Блок питания Deepcool ATX 750W PL750D 80+ Bronze - фото 5
  • Блок питания Deepcool ATX 750W PL750D 80+ Bronze - фото 6
  • Блок питания Deepcool ATX 750W PL750D 80+ Bronze - фото 7
  • Блок питания Deepcool ATX 750W PL750D 80+ Bronze - фото 8
  • Блок питания Deepcool ATX 750W PL750D 80+ Bronze - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714405
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
2.01

Описание товара Блок питания Deepcool ATX 750W PL750D 80+ Bronze

Блок питания Deepcool — это надежный источник энергии для вашего компьютера. Обладая мощностью 750 Вт, он подходит для современных систем, требующих стабильного и эффективного распределения энергии. Этот блок питания выполнен в форм-факторе ATX и оснащен сертификатом энергоэффективности 80 PLUS Bronze, что гарантирует более экономное потребление энергии и сниженные тепловыделения. Система охлаждения представлена одним активным вентилятором диаметром 120 мм, который обеспечивает оптимальный воздушный поток и снижает уровень шума, сохраняя при этом стабильные температурные показатели блока питания. Вес устройства составляет 2,63 кг, что обеспечивает стабильность и надежность его монтажа в корпусе компьютера. Благодаря наличию 3 разъемов питания для видеокарт (3х(6+2) + 16 pin), блок питания Deepcool подходит для работы с современными графическими адаптерами, что делает его прекрасным выбором для игровых и мощных рабочих ПК. Для подключения к материнской плате предусмотрен 20+4 pin разъем, а для процессора — два 4+4 pin разъема, что обеспечивает универсальность использования с различными конфигурациями систем. Дополнительно блок питания оснащен 8 разъемами SATA, что дает широкие возможности подключения различных устройств хранения данных. Производится данный блок питания в Китае под брендом Deepcool, известным своим качественным и доступным оборудованием для ПК.



Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 750W

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool ATX 750W PL750D 80+ Bronze




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Deepcool — это надежный источник энергии для вашего компьютера. Обладая мощностью 750 Вт, он подходит для современных систем, требующих стабильного и эффективного распределения энергии. Этот блок питания выполнен в форм-факторе ATX и оснащен сертификатом энергоэффективности 80 PLUS Bronze, что гарантирует более экономное потребление энергии и сниженные тепловыделения. Система охлаждения представлена одним активным вентилятором диаметром 120 мм, который обеспечивает оптимальный воздушный поток и снижает уровень шума, сохраняя при этом стабильные температурные показатели блока питания. Вес устройства составляет 2,63 кг, что обеспечивает стабильность и надежность его монтажа в корпусе компьютера. Благодаря наличию 3 разъемов питания для видеокарт (3х(6+2) + 16 pin), блок питания Deepcool подходит для работы с современными графическими адаптерами, что делает его прекрасным выбором для игровых и мощных рабочих ПК. Для подключения к материнской плате предусмотрен 20+4 pin разъем, а для процессора — два 4+4 pin разъема, что обеспечивает универсальность использования с различными конфигурациями систем. Дополнительно блок питания оснащен 8 разъемами SATA, что дает широкие возможности подключения различных устройств хранения данных. Производится данный блок питания в Китае под брендом Deepcool, известным своим качественным и доступным оборудованием для ПК.


Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 750W
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Отзывы


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