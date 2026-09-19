Блок питания FORMULA 800W Retail KCAS PLUS 650M ATX v2.4
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Характеристики
Описание товара Блок питания FORMULA 800W Retail KCAS PLUS 650M ATX v2.4
Если вы хотите укомплектовать источником питания мощный игровой компьютер или высокопроизводительную рабочую станцию для офиса, то блок питания Aerocool KCAS 800W PLUS [KCAS-800 PLUS] отлично подойдет для решения этой непростой задачи. Обеспечивая мощность, равную впечатляющим 800 Вт, модель отличается высоким уровнем надежности и качества электропитания. Простоте сборки компьютера после монтажа блока питания (а он, благодаря соответствию форм-фактору ATX, подходит для использования в составе подавляющего большинства корпусов) способствует наличие оплетки проводов. Этот конструктивный элемент оказывает положительное влияние и на надежность системы. Блок питания Aerocool KCAS 800W PLUS [KCAS-800 PLUS] соответствует требованиям сертификата 80 PLUS Bronze. Это значит, что энергоэффективность устройства находится на высоком уровне. Положительным фактором является и наличие активного корректора коэффициента мощности. Охлаждение блока питания обеспечивает 120-миллиметровый вентилятор. В комплектацию модели входят крепежные винты, документация и сетевой кабель.
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