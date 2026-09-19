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Блок питания FORMULA 800W Retail KCAS PLUS 650M ATX v2.4 купить с доставкой в Москве
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Блок питания FORMULA 800W Retail KCAS PLUS 650M ATX v2.4

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Блок питания FORMULA 800W Retail KCAS PLUS 650M ATX v2.4 - фото 1
Блок питания FORMULA 800W Retail KCAS PLUS 650M ATX v2.4 - фото 2
Блок питания FORMULA 800W Retail KCAS PLUS 650M ATX v2.4 - фото 3
Блок питания FORMULA 800W Retail KCAS PLUS 650M ATX v2.4 - фото 4
Блок питания FORMULA 800W Retail KCAS PLUS 650M ATX v2.4 - фото 5
Блок питания FORMULA 800W Retail KCAS PLUS 650M ATX v2.4 - фото 6
Блок питания FORMULA 800W Retail KCAS PLUS 650M ATX v2.4 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
7
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
  • Блок питания FORMULA 800W Retail KCAS PLUS 650M ATX v2.4 - фото 1
  • Блок питания FORMULA 800W Retail KCAS PLUS 650M ATX v2.4 - фото 2
  • Блок питания FORMULA 800W Retail KCAS PLUS 650M ATX v2.4 - фото 3
  • Блок питания FORMULA 800W Retail KCAS PLUS 650M ATX v2.4 - фото 4
  • Блок питания FORMULA 800W Retail KCAS PLUS 650M ATX v2.4 - фото 5
  • Блок питания FORMULA 800W Retail KCAS PLUS 650M ATX v2.4 - фото 6
  • Блок питания FORMULA 800W Retail KCAS PLUS 650M ATX v2.4 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
5 200 руб.  7 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 465663
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
7
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Размеры в упаковке, см
21х17х10
Вес, кг.
1.9

Описание товара Блок питания FORMULA 800W Retail KCAS PLUS 650M ATX v2.4

Если вы хотите укомплектовать источником питания мощный игровой компьютер или высокопроизводительную рабочую станцию для офиса, то блок питания Aerocool KCAS 800W PLUS [KCAS-800 PLUS] отлично подойдет для решения этой непростой задачи. Обеспечивая мощность, равную впечатляющим 800 Вт, модель отличается высоким уровнем надежности и качества электропитания. Простоте сборки компьютера после монтажа блока питания (а он, благодаря соответствию форм-фактору ATX, подходит для использования в составе подавляющего большинства корпусов) способствует наличие оплетки проводов. Этот конструктивный элемент оказывает положительное влияние и на надежность системы. Блок питания Aerocool KCAS 800W PLUS [KCAS-800 PLUS] соответствует требованиям сертификата 80 PLUS Bronze. Это значит, что энергоэффективность устройства находится на высоком уровне. Положительным фактором является и наличие активного корректора коэффициента мощности. Охлаждение блока питания обеспечивает 120-миллиметровый вентилятор. В комплектацию модели входят крепежные винты, документация и сетевой кабель.



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 800W

Отзывы о товаре Блок питания FORMULA 800W Retail KCAS PLUS 650M ATX v2.4




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
7
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Описание
Если вы хотите укомплектовать источником питания мощный игровой компьютер или высокопроизводительную рабочую станцию для офиса, то блок питания Aerocool KCAS 800W PLUS [KCAS-800 PLUS] отлично подойдет для решения этой непростой задачи. Обеспечивая мощность, равную впечатляющим 800 Вт, модель отличается высоким уровнем надежности и качества электропитания. Простоте сборки компьютера после монтажа блока питания (а он, благодаря соответствию форм-фактору ATX, подходит для использования в составе подавляющего большинства корпусов) способствует наличие оплетки проводов. Этот конструктивный элемент оказывает положительное влияние и на надежность системы. Блок питания Aerocool KCAS 800W PLUS [KCAS-800 PLUS] соответствует требованиям сертификата 80 PLUS Bronze. Это значит, что энергоэффективность устройства находится на высоком уровне. Положительным фактором является и наличие активного корректора коэффициента мощности. Охлаждение блока питания обеспечивает 120-миллиметровый вентилятор. В комплектацию модели входят крепежные винты, документация и сетевой кабель.


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 800W
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