Top.Mail.Ru
Блок питания Zalman 650W Bronze ATX (ZM650-GV3) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания Zalman 650W Bronze ATX (ZM650-GV3)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания Zalman 650W Bronze ATX (ZM650-GV3) - фото 1
Блок питания Zalman 650W Bronze ATX (ZM650-GV3) - фото 2
Блок питания Zalman 650W Bronze ATX (ZM650-GV3) - фото 3
Блок питания Zalman 650W Bronze ATX (ZM650-GV3) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
2
  • Блок питания Zalman 650W Bronze ATX (ZM650-GV3) - фото 1
  • Блок питания Zalman 650W Bronze ATX (ZM650-GV3) - фото 2
  • Блок питания Zalman 650W Bronze ATX (ZM650-GV3) - фото 3
  • Блок питания Zalman 650W Bronze ATX (ZM650-GV3) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
5 620 руб.  7 260 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653462
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания Zalman 650W Bronze ATX (ZM650-GV3)
5 620 руб. -23%
7 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
2
Размеры в упаковке, см
47х41х30
Вес, кг.
2.03

Описание товара Блок питания Zalman 650W Bronze ATX (ZM650-GV3)

Блок питания Zalman 650W Bronze ATX (ZM650-GV3)



Теги товара: Bronze, ATX, 650W

Отзывы о товаре Блок питания Zalman 650W Bronze ATX (ZM650-GV3)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
2
Описание
Блок питания Zalman 650W Bronze ATX (ZM650-GV3)


Теги товара: Bronze, ATX, 650W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Zalman 650W Bronze ATX (ZM650-GV3) - этот товар вы можете купить по цене 5620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...