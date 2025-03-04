Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2)
Блок питания Thermaltake TR2 S 700W [TRS-0700P-2] оснащен самыми качественными компонентами, в устройстве присутствует охлаждающая система, активно работающая при случае перегрева. У проводов имеется прочнейшая оплетка, она защищает кабели своим слоем. БП идеальней всего подходит для исполнения повседневных заданий у изделий компьютерного класса. Встроенный в коробку блока небольшой вентилятор холодным потоком воздуха охладит каждый компонент и все части устройства, без излишнего шума и использования энергии. Thermaltake TR2 S 700W создан по стандарту ATX с сертификатом Standart. Основная мощность БП равна 700 Вт, а сетевое напряжение при входе - 230 В. Два кабеля (кабель для процессора и основной) - по 50 см каждый, поэтому БП можно установить на приличном расстоянии от техники. Время работы до отказа - максимальный срок до 100 000 часов. Блок может крепится через крепежный комплект к нужному устройству. Умеренная цена на Thermaltake - это еще одно достоинство данного БП.
Видео:
Видеообзор на Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2)
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Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
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Видео:
Видеообзор на Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
Достоинства:
Комментарий:
Получил в пункте пвз, все было запаковано, гарантия от ситилинка. Работает стабильно. Поставил 2 дня назад. После двух месяцев могу сказать, что хорошо выдерживает себя с вясзке с 2080супер и 5600. Кабель не греется, ибо по 12В только 1 фаза, которая потом двоится на два кабеля. Советую брать его, один из лучших бюджетных блоков.
Достоинства:
Комментарий:
Все гуд. Единственное, очень долго шёл. Для Питера 3 дня - это перебор. А так все работает, упаковка целая и тд.
Достоинства:
Комментарий:
Из минусов хочется отметить только то что у блока питания под Видеокарту только одна коса с 2 8 пиновыми коннекторами. И одна коса с 2 8 пиновыми на процессор.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший качественный блок питания.
Достоинства:
Комментарий:
Товар новый, забрал в пункте выдачи Ситилинк.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный блок питания, а тем более за такую вкусную цену
Отзывы о товаре Блок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2)
Достоинства:
Комментарий:
Получил в пункте пвз, все было запаковано, гарантия от ситилинка. Работает стабильно. Поставил 2 дня назад. После двух месяцев могу сказать, что хорошо выдерживает себя с вясзке с 2080супер и 5600. Кабель не греется, ибо по 12В только 1 фаза, которая потом двоится на два кабеля. Советую брать его, один из лучших бюджетных блоков.
Достоинства:
Комментарий:
Все гуд. Единственное, очень долго шёл. Для Питера 3 дня - это перебор. А так все работает, упаковка целая и тд.
Достоинства:
Комментарий:
Из минусов хочется отметить только то что у блока питания под Видеокарту только одна коса с 2 8 пиновыми коннекторами. И одна коса с 2 8 пиновыми на процессор.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший качественный блок питания.
Достоинства:
Комментарий:
Товар новый, забрал в пункте выдачи Ситилинк.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный блок питания, а тем более за такую вкусную цену