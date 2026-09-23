Top.Mail.Ru
Блок питания Gigabyte P550B 550W купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания Gigabyte P550B 550W

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания Gigabyte P550B 550W - фото 1
Блок питания Gigabyte P550B 550W - фото 2
Блок питания Gigabyte P550B 550W - фото 3
Блок питания Gigabyte P550B 550W - фото 4
Блок питания Gigabyte P550B 550W - фото 5
Блок питания Gigabyte P550B 550W - фото 6
Блок питания Gigabyte P550B 550W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Gigabyte P550B 550W - фото 1
  • Блок питания Gigabyte P550B 550W - фото 2
  • Блок питания Gigabyte P550B 550W - фото 3
  • Блок питания Gigabyte P550B 550W - фото 4
  • Блок питания Gigabyte P550B 550W - фото 5
  • Блок питания Gigabyte P550B 550W - фото 6
  • Блок питания Gigabyte P550B 550W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616953
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
22х21х12
Вес, кг.
2.19

Описание товара Блок питания Gigabyte P550B 550W

Блок питания LEADEX VI Platinum PRO серии имеет платиновый сертификат 80 PLUS и на 100% полностью модульную конструкцию кабеля. Запатентованный 9-контактный суперразъем, который позволяет подключать кабели CPU / PCI-E / SATA и Molex к любому из универсальных разъемов. Сверхгибкие плоские ленточные кабели, которые обеспечивают наилучшую прокладку кабелей для блока питания. 12-сантиметровый вентилятор FDB с экологичным дизайном, который минимизирует уровень шума (дБА).



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Gigabyte P550B 550W




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Блок питания
Описание
Блок питания LEADEX VI Platinum PRO серии имеет платиновый сертификат 80 PLUS и на 100% полностью модульную конструкцию кабеля. Запатентованный 9-контактный суперразъем, который позволяет подключать кабели CPU / PCI-E / SATA и Molex к любому из универсальных разъемов. Сверхгибкие плоские ленточные кабели, которые обеспечивают наилучшую прокладку кабелей для блока питания. 12-сантиметровый вентилятор FDB с экологичным дизайном, который минимизирует уровень шума (дБА).


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Gigabyte P550B 550W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...