Блок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%4 540 руб. 5 830 руб.
В наличии
Код товара: 501839
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 540 руб. -22%
5 830 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
28х20х12
Вес, кг.
2.2
Описание товара Блок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W
Блок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 700W
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 370 руб.1093 руб. в СплитБлок питания Zalman 700W ZM700-LXII
-
В наличииЦена 4 380 руб. 5 730 руб.1095 руб. в СплитБлок питания Chieftec IArena 600W GPC-600S
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитБлок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-550ATX-APFC / 6201210, ...
-
В наличииЦена 4 410 руб.1103 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU)
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU)
-
В наличииЦена 4 820 руб.1205 руб. в СплитБлок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-650ATX-APFC / 6201211, ...
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитБлок питания Chieftec 350W BFX-350BS SFX OEM
-
В наличииЦена 4 900 руб.1225 руб. в СплитБлок питания ATX 700W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 700W ZM700-...
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W
-
В наличииЦена 5 280 руб.1320 руб. в СплитБлок питания Zalman 12V 800W ZM800-TXII
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитБлок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-...
-
В наличииЦена 5 620 руб. 7 260 руб.1405 руб. в СплитБлок питания Zalman 650W Bronze ATX (ZM650-GV3)
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Блок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 700W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 700W
Достоинства:
Комментарий:
шикарный блок питания, очень тихий, что хочу выделить большим плюсом. за пол года пользования, никаких претензий не имею
Достоинства:
Комментарий:
Навести порядок с кабелями, конечно, тяжело, но бп хороший, мб даже идеальный для такой цены, проблем никаких не возникало за некоторое время использования.
Достоинства:
Комментарий:
без проблем завел 5700х и 6800хт. увесистый, по ощущениям качественно сделан. основной питальник на мать могли сделать конечно и общим кабелем, но то мелочи. если сгорит обязательно вернусь и сообщу…….
Достоинства:
Комментарий:
купил для 3080ti полет нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Подключил, все нормально работает. Надеюсь прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
все пришло хорошо упаковано,с виду качественно сделано запах присутствует ствует,на работу способность не проверил жду еще детали сборки
Достоинства:
Комментарий:
тихий и с виду надежный, а там видно будет)
Достоинства:
Комментарий:
тихий. работает. спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, уже полгода стоит в ПК, все отлично работает. ПК пользуюсь каждый день.
Достоинства:
Комментарий:
Конкретно напишу только после установки. Это за внешний вид. Вполне нормальный и тихий б/п., меня устраивает!!!
Достоинства:
Комментарий:
Упакован отлично Работает тихо
Достоинства:
Комментарий:
Норм. Хорошая упаковка. Смонтировал в системнике. Питание раздаёт, пропеллер крутится. Как пожелание - хотелось бы подлиннее кабель на 220 в
Достоинства:
Комментарий:
предварительно: бп новый, коробка была в плёнке. запускается и работает.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бп, брал на 800w. После 20 минут работы свет забрали на всей улице (просто совпадение). Я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
суперский БПшник, спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
блок сразу заработал,спасибо продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
спокойно тащит r5 5600x и rtx 3070ti без всяких проблем
Достоинства:
Комментарий:
Хороший блок питания. Работает тихо, щелкает при выключении компа. За свои деньги отличный выбор.
Достоинства:
Комментарий:
Нельзя отсоединить провода у бп, это огромный минус если у тебя маленький корпус.
Достоинства:
Комментарий:
пока не тестировал, с виду добротный , заявляют японское сердце, и 80+ bronze. вдруг что не то, или характеристики не соответствуют - поделюсь. всем добра.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. При включении и выключении пк происходит щелчок (не обычно, но вроде так и должно быть)
Достоинства:
Комментарий:
Установил в корпус, ещё не подключал нет всех компонентов. Думаю что отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Доставили раньше на 2 суток. Всё это время тестировал, чтобы оставить отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Работает с кайфом, классно что когда выключаешь пк или включаешь блок щелкает не знаю как это пригодится но просто ощущается серьезность блока и упаковка и материалы, имба за свой працм если в кратко, брал по скидке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок питания с японскими конденсаторами. 800w за 5000 рублей, с бронзовым сертификатом, мне нравится, наконец-то появился блок с нормальным доп питанием, тут два отдельных провода 6+2 pin, из-за чего карты жрущие 225 ватт и более смогут получить своё электричество (°-°)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший блок питания, надежный
Достоинства:
Комментарий:
Подключил, не взорвался! При выключении есть тот самый щелчок. 3070 и i5 12400 тянет конечно. незнаю сколько проживет, на вид сделан неплохо. Немного шумноват по сравнению с моим предыдущим. За эти деньги норм наверно
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, собрал все работает
Достоинства:
Комментарий:
за данную цену отличный блок. длины кабелей достаточно. при выключении пк - щелчок, но как читал в отзывах - это нормально (звук реле).
Блок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4540 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W
Достоинства:
Комментарий:
шикарный блок питания, очень тихий, что хочу выделить большим плюсом. за пол года пользования, никаких претензий не имею
Достоинства:
Комментарий:
Навести порядок с кабелями, конечно, тяжело, но бп хороший, мб даже идеальный для такой цены, проблем никаких не возникало за некоторое время использования.
Достоинства:
Комментарий:
без проблем завел 5700х и 6800хт. увесистый, по ощущениям качественно сделан. основной питальник на мать могли сделать конечно и общим кабелем, но то мелочи. если сгорит обязательно вернусь и сообщу…….
Достоинства:
Комментарий:
купил для 3080ti полет нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Подключил, все нормально работает. Надеюсь прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
все пришло хорошо упаковано,с виду качественно сделано запах присутствует ствует,на работу способность не проверил жду еще детали сборки
Достоинства:
Комментарий:
тихий и с виду надежный, а там видно будет)
Достоинства:
Комментарий:
тихий. работает. спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, уже полгода стоит в ПК, все отлично работает. ПК пользуюсь каждый день.
Достоинства:
Комментарий:
Конкретно напишу только после установки. Это за внешний вид. Вполне нормальный и тихий б/п., меня устраивает!!!
Достоинства:
Комментарий:
Упакован отлично Работает тихо
Достоинства:
Комментарий:
Норм. Хорошая упаковка. Смонтировал в системнике. Питание раздаёт, пропеллер крутится. Как пожелание - хотелось бы подлиннее кабель на 220 в
Достоинства:
Комментарий:
предварительно: бп новый, коробка была в плёнке. запускается и работает.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бп, брал на 800w. После 20 минут работы свет забрали на всей улице (просто совпадение). Я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
суперский БПшник, спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
блок сразу заработал,спасибо продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
спокойно тащит r5 5600x и rtx 3070ti без всяких проблем
Достоинства:
Комментарий:
Хороший блок питания. Работает тихо, щелкает при выключении компа. За свои деньги отличный выбор.
Достоинства:
Комментарий:
Нельзя отсоединить провода у бп, это огромный минус если у тебя маленький корпус.
Достоинства:
Комментарий:
пока не тестировал, с виду добротный , заявляют японское сердце, и 80+ bronze. вдруг что не то, или характеристики не соответствуют - поделюсь. всем добра.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. При включении и выключении пк происходит щелчок (не обычно, но вроде так и должно быть)
Достоинства:
Комментарий:
Установил в корпус, ещё не подключал нет всех компонентов. Думаю что отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Доставили раньше на 2 суток. Всё это время тестировал, чтобы оставить отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Работает с кайфом, классно что когда выключаешь пк или включаешь блок щелкает не знаю как это пригодится но просто ощущается серьезность блока и упаковка и материалы, имба за свой працм если в кратко, брал по скидке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок питания с японскими конденсаторами. 800w за 5000 рублей, с бронзовым сертификатом, мне нравится, наконец-то появился блок с нормальным доп питанием, тут два отдельных провода 6+2 pin, из-за чего карты жрущие 225 ватт и более смогут получить своё электричество (°-°)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший блок питания, надежный
Достоинства:
Комментарий:
Подключил, не взорвался! При выключении есть тот самый щелчок. 3070 и i5 12400 тянет конечно. незнаю сколько проживет, на вид сделан неплохо. Немного шумноват по сравнению с моим предыдущим. За эти деньги норм наверно
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, собрал все работает
Достоинства:
Комментарий:
за данную цену отличный блок. длины кабелей достаточно. при выключении пк - щелчок, но как читал в отзывах - это нормально (звук реле).