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Блок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-550ATX-APFC / 6201210, in gift box IN-WIN купить с доставкой в Москве
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Блок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-550ATX-APFC / 6201210, in gift box IN-WIN

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Блок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-550ATX-APFC / 6201210, in gift box IN-WIN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739131
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-550ATX-APFC / 6201210, in gift box IN-WIN
4 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
InWin
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Блок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-550ATX-APFC / 6201210, in gift box IN-WIN

Блок питания InWin мощностью 550 Вт уверенно справится с задачами современного ПК — его хватит даже для требовательных комплектующих. Активная система охлаждения и крупный 120-миллиметровый вентилятор обеспечивают стабильную работу без перегрева, а значит, ваша система будет работать тихо и надёжно. Форм-фактор ATX делает этот блок универсальным решением для большинства корпусов. 6 разъёмов SATA позволят подключить сразу несколько накопителей, а удобные кабели питания для материнской платы 20+4 pin, процессора 2 x 4+4 pin и видеокарты 6+2 pin дают простор для апгрейда и сборки производительных систем.



Теги товара: 6+2 pin, 2 x 4+4-pin, ATX

Отзывы о товаре Блок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-550ATX-APFC / 6201210, in gift box IN-WIN




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
InWin
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания InWin мощностью 550 Вт уверенно справится с задачами современного ПК — его хватит даже для требовательных комплектующих. Активная система охлаждения и крупный 120-миллиметровый вентилятор обеспечивают стабильную работу без перегрева, а значит, ваша система будет работать тихо и надёжно. Форм-фактор ATX делает этот блок универсальным решением для большинства корпусов. 6 разъёмов SATA позволят подключить сразу несколько накопителей, а удобные кабели питания для материнской платы 20+4 pin, процессора 2 x 4+4 pin и видеокарты 6+2 pin дают простор для апгрейда и сборки производительных систем.


Теги товара: 6+2 pin, 2 x 4+4-pin, ATX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-550ATX-APFC / 6201210, in gift box IN-WIN - по цене 4420 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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