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Блок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-650ATX-APFC / 6201211, in gift box IN-WIN купить с доставкой в Москве
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Блок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-650ATX-APFC / 6201211, in gift box IN-WIN

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Блок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-650ATX-APFC / 6201211, in gift box IN-WIN - фото 1
Блок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-650ATX-APFC / 6201211, in gift box IN-WIN - фото 2
Блок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-650ATX-APFC / 6201211, in gift box IN-WIN - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-650ATX-APFC / 6201211, in gift box IN-WIN - фото 1
  • Блок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-650ATX-APFC / 6201211, in gift box IN-WIN - фото 2
  • Блок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-650ATX-APFC / 6201211, in gift box IN-WIN - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739132
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Блок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-650ATX-APFC / 6201211, in gift box IN-WIN
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
InWin
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х2х1
Вес, кг.
1.72

Описание товара Блок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-650ATX-APFC / 6201211, in gift box IN-WIN

Powerman представляет мощный блок питания для ПК с эффективной отдачей — 650 Вт хватит даже для систем с производительной видеокартой. Три разъёма 6+2 pin для питания видеокарты открывают возможности для установки современных графических ускорителей, а два разъёма 4+4 pin для процессора подходят для многопоточных сборок. Форм-фактор ATX легко впишется в большинство корпусов. Большой 120-миллиметровый вентилятор и активная система охлаждения обеспечивают стабильную работу без перегрева, что важно для высоких нагрузок. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует экономичное энергопотребление и меньшее тепловыделение. Шесть разъёмов SATA позволят подключить сразу несколько накопителей — идеальное решение для тех, кто ценит объём и скорость хранения данных.



Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 650W

Отзывы о товаре Блок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-650ATX-APFC / 6201211, in gift box IN-WIN




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Характеристики
Бренд
InWin
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Powerman представляет мощный блок питания для ПК с эффективной отдачей — 650 Вт хватит даже для систем с производительной видеокартой. Три разъёма 6+2 pin для питания видеокарты открывают возможности для установки современных графических ускорителей, а два разъёма 4+4 pin для процессора подходят для многопоточных сборок. Форм-фактор ATX легко впишется в большинство корпусов. Большой 120-миллиметровый вентилятор и активная система охлаждения обеспечивают стабильную работу без перегрева, что важно для высоких нагрузок. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует экономичное энергопотребление и меньшее тепловыделение. Шесть разъёмов SATA позволят подключить сразу несколько накопителей — идеальное решение для тех, кто ценит объём и скорость хранения данных.


Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 650W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-650ATX-APFC / 6201211, in gift box IN-WIN - по цене 4860 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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