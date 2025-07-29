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Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU)

2 Отзывы
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Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU) - фото 1
Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU) - фото 2
Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU) - фото 3
Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU) - фото 4
Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU) - фото 5
Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU) - фото 6
Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU) - фото 7
Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU) - фото 8
Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU) - фото 1
  • Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU) - фото 2
  • Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU) - фото 3
  • Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU) - фото 4
  • Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU) - фото 5
  • Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU) - фото 6
  • Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU) - фото 7
  • Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU) - фото 8
  • Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 559857
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU)
4 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х12
Вес, кг.
1.1

Описание товара Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU)

Блок питания Deepcool – это надежное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильную и эффективную подачу электроэнергии. С мощностью 700 Вт, этот блок питания справится с задачами различной степени сложности, от повседневных задач до интенсивных игровых сессий. Главной особенностью данного блока питания является наличие одного высокопроизводительного вентилятора, который гарантирует активное охлаждение системы, предотвращая перегрев и продлевая срок службы устройства. Сертификат 80 PLUS Standard обеспечивает до 80% эффективности работы, что снижает энергопотребление и тепловыделение, повышая общую надежность блока питания. Deepcool предусмотрел все необходимые разъемы, чтобы обеспечить универсальную совместимость с различными компонентами вашего компьютера. Включает разъемы для питания видеокарты 2x6+2 pin и разъем питания процессора 4+4 pin; также имеется удобный разъем питания материнской платы 20+4 pin. Шесть разъемов SATA обеспечат подключение всех ваших накопителей и других периферийных устройств. Этот блок питания идеально подойдет для пользователей, ищущих баланс между производительностью и надежностью для своего ПК. Благодаря своему продуманному дизайну и высокому качеству выполнения, блок питания Deepcool станет надежной основой вашей системы.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU)

Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок, хорошая длина и качество проводов (боялся изоляция будет тонкой). Коннекторы подключаются чётко. Пришёл в заводской упаковке в ситилинк в моем городе, доставку переносили.
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Вячеслав Ф.

Достоинства:


Комментарий:
в пункте выдачи товара осмотрел всë кроме проводов, а дома ждал вот такой сюрприз!!! хорошо, что не перебиты!!!! всë работает, пока!!!!!



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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Deepcool – это надежное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильную и эффективную подачу электроэнергии. С мощностью 700 Вт, этот блок питания справится с задачами различной степени сложности, от повседневных задач до интенсивных игровых сессий. Главной особенностью данного блока питания является наличие одного высокопроизводительного вентилятора, который гарантирует активное охлаждение системы, предотвращая перегрев и продлевая срок службы устройства. Сертификат 80 PLUS Standard обеспечивает до 80% эффективности работы, что снижает энергопотребление и тепловыделение, повышая общую надежность блока питания. Deepcool предусмотрел все необходимые разъемы, чтобы обеспечить универсальную совместимость с различными компонентами вашего компьютера. Включает разъемы для питания видеокарты 2x6+2 pin и разъем питания процессора 4+4 pin; также имеется удобный разъем питания материнской платы 20+4 pin. Шесть разъемов SATA обеспечат подключение всех ваших накопителей и других периферийных устройств. Этот блок питания идеально подойдет для пользователей, ищущих баланс между производительностью и надежностью для своего ПК. Благодаря своему продуманному дизайну и высокому качеству выполнения, блок питания Deepcool станет надежной основой вашей системы.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок, хорошая длина и качество проводов (боялся изоляция будет тонкой). Коннекторы подключаются чётко. Пришёл в заводской упаковке в ситилинк в моем городе, доставку переносили.
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Вячеслав Ф.

Достоинства:


Комментарий:
в пункте выдачи товара осмотрел всë кроме проводов, а дома ждал вот такой сюрприз!!! хорошо, что не перебиты!!!! всë работает, пока!!!!!


Блок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU) - купить по цене 4410 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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