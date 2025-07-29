Top.Mail.Ru
Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU)

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU) - фото 1
Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU) - фото 2
Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU) - фото 3
Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU) - фото 4
Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU) - фото 5
Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU) - фото 6
Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU) - фото 7
Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU) - фото 8
Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU) - фото 9
Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU) - фото 1
  • Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU) - фото 2
  • Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU) - фото 3
  • Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU) - фото 4
  • Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU) - фото 5
  • Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU) - фото 6
  • Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU) - фото 7
  • Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU) - фото 8
  • Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU) - фото 9
  • Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 557208
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU)
4 780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х12
Вес, кг.
1.8

Описание товара Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU)

Deepcool предлагает мощный блок питания на 750 Вт — отличный выбор для сборок с современными комплектующими. Форм-фактор ATX подойдёт для большинства корпусов, а активная система охлаждения с тихим 120-мм вентилятором и продуманной вентиляцией обеспечит стабильную работу без перегрева. Вес всего 1,7 кг делает устройство достаточно лёгким для установки и переноски. Универсальный разъём 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора позволят без проблем подключить основные компоненты. Для видеокарты предусмотрены два разъёма 6+2 pin, что даёт гибкость даже при сборке производительных игровых систем. Питание пяти накопителей по SATA упрощает организацию большого объёма хранилища данных. Сертификат 80 PLUS Standard говорит об уверенной эффективности — энергия расходуется с умом, а значит, расходы на электричество будут ниже. Такой блок питания Deepcool для ПК — функциональное и надёжное решение для любого современного пользователя.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 750W

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU)

Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок, хорошая длина и качество проводов (боялся изоляция будет тонкой). Коннекторы подключаются чётко. Пришёл в заводской упаковке в ситилинк в моем городе, доставку переносили.
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Вячеслав Ф.

Достоинства:


Комментарий:
в пункте выдачи товара осмотрел всë кроме проводов, а дома ждал вот такой сюрприз!!! хорошо, что не перебиты!!!! всë работает, пока!!!!!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Deepcool предлагает мощный блок питания на 750 Вт — отличный выбор для сборок с современными комплектующими. Форм-фактор ATX подойдёт для большинства корпусов, а активная система охлаждения с тихим 120-мм вентилятором и продуманной вентиляцией обеспечит стабильную работу без перегрева. Вес всего 1,7 кг делает устройство достаточно лёгким для установки и переноски. Универсальный разъём 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора позволят без проблем подключить основные компоненты. Для видеокарты предусмотрены два разъёма 6+2 pin, что даёт гибкость даже при сборке производительных игровых систем. Питание пяти накопителей по SATA упрощает организацию большого объёма хранилища данных. Сертификат 80 PLUS Standard говорит об уверенной эффективности — энергия расходуется с умом, а значит, расходы на электричество будут ниже. Такой блок питания Deepcool для ПК — функциональное и надёжное решение для любого современного пользователя.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 750W
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок, хорошая длина и качество проводов (боялся изоляция будет тонкой). Коннекторы подключаются чётко. Пришёл в заводской упаковке в ситилинк в моем городе, доставку переносили.
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Вячеслав Ф.

Достоинства:


Комментарий:
в пункте выдачи товара осмотрел всë кроме проводов, а дома ждал вот такой сюрприз!!! хорошо, что не перебиты!!!! всë работает, пока!!!!!


Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU) - стоимость товара 4780 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...