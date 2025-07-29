Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU)
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Характеристики
Описание товара Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU)
Deepcool предлагает мощный блок питания на 750 Вт — отличный выбор для сборок с современными комплектующими. Форм-фактор ATX подойдёт для большинства корпусов, а активная система охлаждения с тихим 120-мм вентилятором и продуманной вентиляцией обеспечит стабильную работу без перегрева. Вес всего 1,7 кг делает устройство достаточно лёгким для установки и переноски. Универсальный разъём 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора позволят без проблем подключить основные компоненты. Для видеокарты предусмотрены два разъёма 6+2 pin, что даёт гибкость даже при сборке производительных игровых систем. Питание пяти накопителей по SATA упрощает организацию большого объёма хранилища данных. Сертификат 80 PLUS Standard говорит об уверенной эффективности — энергия расходуется с умом, а значит, расходы на электричество будут ниже. Такой блок питания Deepcool для ПК — функциональное и надёжное решение для любого современного пользователя.
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Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 750W
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 750W
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок, хорошая длина и качество проводов (боялся изоляция будет тонкой). Коннекторы подключаются чётко. Пришёл в заводской упаковке в ситилинк в моем городе, доставку переносили.
Достоинства:
Комментарий:
в пункте выдачи товара осмотрел всë кроме проводов, а дома ждал вот такой сюрприз!!! хорошо, что не перебиты!!!! всë работает, пока!!!!!
Отзывы о товаре Блок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок, хорошая длина и качество проводов (боялся изоляция будет тонкой). Коннекторы подключаются чётко. Пришёл в заводской упаковке в ситилинк в моем городе, доставку переносили.
Достоинства:
Комментарий:
в пункте выдачи товара осмотрел всë кроме проводов, а дома ждал вот такой сюрприз!!! хорошо, что не перебиты!!!! всë работает, пока!!!!!