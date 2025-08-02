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Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 купить с доставкой в Москве
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Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800

3 Отзывы
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Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 1
Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 2
Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 3
Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 4
Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 5
Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 6
Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 7
Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 8
Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 9
Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 10
Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 11
Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 12
Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 13
Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 14
Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 15
Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
7
  • Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 1
  • Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 2
  • Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 3
  • Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 4
  • Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 5
  • Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 6
  • Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 7
  • Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 8
  • Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 9
  • Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 10
  • Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 11
  • Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 12
  • Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 13
  • Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 14
  • Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 15
  • Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 253062
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Характеристики

Бренд
AEROCOOL
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
7
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х10
Вес, кг.
1.9

Описание товара Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800

Если вы хотите укомплектовать источником питания мощный игровой компьютер или высокопроизводительную рабочую станцию для офиса, то блок питания Aerocool KCAS 800W PLUS [KCAS-800 PLUS] отлично подойдет для решения этой непростой задачи. Обеспечивая мощность, равную впечатляющим 800 Вт, модель отличается высоким уровнем надежности и качества электропитания. Простоте сборки компьютера после монтажа блока питания (а он, благодаря соответствию форм-фактору ATX, подходит для использования в составе подавляющего большинства корпусов) способствует наличие оплетки проводов. Этот конструктивный элемент оказывает положительное влияние и на надежность системы. Блок питания Aerocool KCAS 800W PLUS [KCAS-800 PLUS] соответствует требованиям сертификата 80 PLUS Bronze. Это значит, что энергоэффективность устройства находится на высоком уровне. Положительным фактором является и наличие активного корректора коэффициента мощности. Охлаждение блока питания обеспечивает 120-миллиметровый вентилятор. В комплектацию модели входят крепежные винты, документация и сетевой кабель.



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 800W

Отзывы о товаре Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800

Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Евгений О.

Достоинства:


Комментарий:
заказ пришел в срок, упаковка целая, БП работает, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, но издаёт высокочастотные звуки дросселями. Сзади компа слышно ппц как, спереди вроде норм. При кратковременных пропаданиях света 1сек БП держит комп под напряжением и не обрубает, как другие БПшники! -это + конечно. Есть ещё минусы: разъёмы из не очень хорошо отлиты из пластика, с облоем и немного с горбылями, от чего вставляются с продёром и усилием. Так то работает БП, уже более полугода, но есть и некоторые нюансы, о которых я написал выше.
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Вячеслав В.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое! Пришло быстро,все работает отлично,к сожалению блок установил в корпус и сфотографировать нет возможности но поверьте все как на картинке.



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Характеристики
Бренд
AEROCOOL
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
7
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Если вы хотите укомплектовать источником питания мощный игровой компьютер или высокопроизводительную рабочую станцию для офиса, то блок питания Aerocool KCAS 800W PLUS [KCAS-800 PLUS] отлично подойдет для решения этой непростой задачи. Обеспечивая мощность, равную впечатляющим 800 Вт, модель отличается высоким уровнем надежности и качества электропитания. Простоте сборки компьютера после монтажа блока питания (а он, благодаря соответствию форм-фактору ATX, подходит для использования в составе подавляющего большинства корпусов) способствует наличие оплетки проводов. Этот конструктивный элемент оказывает положительное влияние и на надежность системы. Блок питания Aerocool KCAS 800W PLUS [KCAS-800 PLUS] соответствует требованиям сертификата 80 PLUS Bronze. Это значит, что энергоэффективность устройства находится на высоком уровне. Положительным фактором является и наличие активного корректора коэффициента мощности. Охлаждение блока питания обеспечивает 120-миллиметровый вентилятор. В комплектацию модели входят крепежные винты, документация и сетевой кабель.


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 800W
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Евгений О.

Достоинства:


Комментарий:
заказ пришел в срок, упаковка целая, БП работает, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, но издаёт высокочастотные звуки дросселями. Сзади компа слышно ппц как, спереди вроде норм. При кратковременных пропаданиях света 1сек БП держит комп под напряжением и не обрубает, как другие БПшники! -это + конечно. Есть ещё минусы: разъёмы из не очень хорошо отлиты из пластика, с облоем и немного с горбылями, от чего вставляются с продёром и усилием. Так то работает БП, уже более полугода, но есть и некоторые нюансы, о которых я написал выше.
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Вячеслав В.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое! Пришло быстро,все работает отлично,к сожалению блок установил в корпус и сфотографировать нет возможности но поверьте все как на картинке.


Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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