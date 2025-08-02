Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800
Если вы хотите укомплектовать источником питания мощный игровой компьютер или высокопроизводительную рабочую станцию для офиса, то блок питания Aerocool KCAS 800W PLUS [KCAS-800 PLUS] отлично подойдет для решения этой непростой задачи. Обеспечивая мощность, равную впечатляющим 800 Вт, модель отличается высоким уровнем надежности и качества электропитания. Простоте сборки компьютера после монтажа блока питания (а он, благодаря соответствию форм-фактору ATX, подходит для использования в составе подавляющего большинства корпусов) способствует наличие оплетки проводов. Этот конструктивный элемент оказывает положительное влияние и на надежность системы. Блок питания Aerocool KCAS 800W PLUS [KCAS-800 PLUS] соответствует требованиям сертификата 80 PLUS Bronze. Это значит, что энергоэффективность устройства находится на высоком уровне. Положительным фактором является и наличие активного корректора коэффициента мощности. Охлаждение блока питания обеспечивает 120-миллиметровый вентилятор. В комплектацию модели входят крепежные винты, документация и сетевой кабель.
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Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 800W
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Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 800W
Достоинства:
Комментарий:
заказ пришел в срок, упаковка целая, БП работает, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, но издаёт высокочастотные звуки дросселями. Сзади компа слышно ппц как, спереди вроде норм. При кратковременных пропаданиях света 1сек БП держит комп под напряжением и не обрубает, как другие БПшники! -это + конечно. Есть ещё минусы: разъёмы из не очень хорошо отлиты из пластика, с облоем и немного с горбылями, от чего вставляются с продёром и усилием. Так то работает БП, уже более полугода, но есть и некоторые нюансы, о которых я написал выше.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое! Пришло быстро,все работает отлично,к сожалению блок установил в корпус и сфотографировать нет возможности но поверьте все как на картинке.
Отзывы о товаре Блок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800
Достоинства:
Комментарий:
заказ пришел в срок, упаковка целая, БП работает, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, но издаёт высокочастотные звуки дросселями. Сзади компа слышно ппц как, спереди вроде норм. При кратковременных пропаданиях света 1сек БП держит комп под напряжением и не обрубает, как другие БПшники! -это + конечно. Есть ещё минусы: разъёмы из не очень хорошо отлиты из пластика, с облоем и немного с горбылями, от чего вставляются с продёром и усилием. Так то работает БП, уже более полугода, но есть и некоторые нюансы, о которых я написал выше.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое! Пришло быстро,все работает отлично,к сожалению блок установил в корпус и сфотографировать нет возможности но поверьте все как на картинке.