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Блок питания MSI ATX 650W MAG A650BN купить с доставкой в Москве
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Блок питания MSI ATX 650W MAG A650BN

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Блок питания MSI ATX 650W MAG A650BN - фото 1
Блок питания MSI ATX 650W MAG A650BN - фото 2
Блок питания MSI ATX 650W MAG A650BN - фото 3
Блок питания MSI ATX 650W MAG A650BN - фото 4
Блок питания MSI ATX 650W MAG A650BN - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания MSI ATX 650W MAG A650BN - фото 1
  • Блок питания MSI ATX 650W MAG A650BN - фото 2
  • Блок питания MSI ATX 650W MAG A650BN - фото 3
  • Блок питания MSI ATX 650W MAG A650BN - фото 4
  • Блок питания MSI ATX 650W MAG A650BN - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 520810
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
12
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х15
Вес, кг.
2.1

Описание товара Блок питания MSI ATX 650W MAG A650BN

MSI представляет мощный блок питания формата ATX с внушительной мощностью 1000 Вт. Сертификат 80 PLUS Bronze говорит об отличной энергоэффективности — меньше потерь, ниже счета за электричество даже при больших нагрузках. Он легко справится с мощными игровыми и рабочими сборками, где требуется стабильная подача энергии. Два разъёма питания процессора 2 x 4+4 pin обеспечат совместимость с топовыми материнскими платами, а для видеокарты есть сразу два разъёма 6+2 pin — отлично для систем с одной или двумя видеокартами. 12 разъёмов SATA хватит для подключения большого количества накопителей или других устройств. Активная система охлаждения с 120-миллиметровым вентилятором обеспечивает эффективный отвод тепла без лишнего шума, а один вентилятор делает обслуживание проще. Весит блок 1,69 кг — он солиден, но удобен в установке. Все кабели несъёмные, что приятно для надежного и быстрого монтажа без лишней путаницы. MSI сочетает мощность, надёжность и практичность — отличный выбор для серьёзной системы.



Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 1000W

Отзывы о товаре Блок питания MSI ATX 650W MAG A650BN




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
12
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
MSI представляет мощный блок питания формата ATX с внушительной мощностью 1000 Вт. Сертификат 80 PLUS Bronze говорит об отличной энергоэффективности — меньше потерь, ниже счета за электричество даже при больших нагрузках. Он легко справится с мощными игровыми и рабочими сборками, где требуется стабильная подача энергии. Два разъёма питания процессора 2 x 4+4 pin обеспечат совместимость с топовыми материнскими платами, а для видеокарты есть сразу два разъёма 6+2 pin — отлично для систем с одной или двумя видеокартами. 12 разъёмов SATA хватит для подключения большого количества накопителей или других устройств. Активная система охлаждения с 120-миллиметровым вентилятором обеспечивает эффективный отвод тепла без лишнего шума, а один вентилятор делает обслуживание проще. Весит блок 1,69 кг — он солиден, но удобен в установке. Все кабели несъёмные, что приятно для надежного и быстрого монтажа без лишней путаницы. MSI сочетает мощность, надёжность и практичность — отличный выбор для серьёзной системы.


Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 1000W
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Отзывы


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