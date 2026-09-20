Блок питания MSI ATX 650W MAG A650BN
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Характеристики
Описание товара Блок питания MSI ATX 650W MAG A650BN
MSI представляет мощный блок питания формата ATX с внушительной мощностью 1000 Вт. Сертификат 80 PLUS Bronze говорит об отличной энергоэффективности — меньше потерь, ниже счета за электричество даже при больших нагрузках. Он легко справится с мощными игровыми и рабочими сборками, где требуется стабильная подача энергии. Два разъёма питания процессора 2 x 4+4 pin обеспечат совместимость с топовыми материнскими платами, а для видеокарты есть сразу два разъёма 6+2 pin — отлично для систем с одной или двумя видеокартами. 12 разъёмов SATA хватит для подключения большого количества накопителей или других устройств. Активная система охлаждения с 120-миллиметровым вентилятором обеспечивает эффективный отвод тепла без лишнего шума, а один вентилятор делает обслуживание проще. Весит блок 1,69 кг — он солиден, но удобен в установке. Все кабели несъёмные, что приятно для надежного и быстрого монтажа без лишней путаницы. MSI сочетает мощность, надёжность и практичность — отличный выбор для серьёзной системы.
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 1000W
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 1000W
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