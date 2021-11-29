Kraftwerk, Die Mensch-Maschine (0190295272319) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
В наличии
Код товара: 500651
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kraftwerk, Die Mensch-Maschine (0190295272319) виниловая пластинка
Kraftwerk, Die Mensch-Maschine (0190295272319) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Kraftwerk, Die Mensch-Maschine (0190295272319) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Я твой слуга, я твой работник - конечно же это культовая фраза одного из самым ярких треков Kraftwerk. Крепкая пластинка родоначальников электроники.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Очень клевое переиздание, звучит чисто, деликатный мастеринг. Однозначно рекомендую.
Kraftwerk, Die Mensch-Maschine (0190295272319) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Kraftwerk, Die Mensch-Maschine (0190295272319) виниловая пластинка
Достоинства:
Я твой слуга, я твой работник - конечно же это культовая фраза одного из самым ярких треков Kraftwerk. Крепкая пластинка родоначальников электроники.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Очень клевое переиздание, звучит чисто, деликатный мастеринг. Однозначно рекомендую.