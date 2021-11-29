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Kraftwerk, Die Mensch-Maschine (0190295272319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kraftwerk, Die Mensch-Maschine (0190295272319) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Виниловая пластинка Kraftwerk, Die Mensch-Maschine (0190295272319)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500651
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kraftwerk, Die Mensch-Maschine (0190295272319) виниловая пластинка
4 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kraftwerk, Die Mensch-Maschine (0190295272319) виниловая пластинка

Kraftwerk, Die Mensch-Maschine (0190295272319) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Kraftwerk, Die Mensch-Maschine (0190295272319) виниловая пластинка

29.11.2021
Рустем

Достоинства:
Я твой слуга, я твой работник - конечно же это культовая фраза одного из самым ярких треков Kraftwerk. Крепкая пластинка родоначальников электроники.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Очень клевое переиздание, звучит чисто, деликатный мастеринг. Однозначно рекомендую.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Kraftwerk, Die Mensch-Maschine (0190295272319) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
29.11.2021
Рустем

Достоинства:
Я твой слуга, я твой работник - конечно же это культовая фраза одного из самым ярких треков Kraftwerk. Крепкая пластинка родоначальников электроники.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Очень клевое переиздание, звучит чисто, деликатный мастеринг. Однозначно рекомендую.


Kraftwerk, Die Mensch-Maschine (0190295272319) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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