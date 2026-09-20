Измельчитель BQ CH1741 Белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Измельчитель BQ CH1741 Белый
Блендер BQ – это надежный и стильный измельчитель, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Благодаря мощности в 400 Вт, он с легкостью справится с измельчением и смешиванием различных ингредиентов, обеспечивая идеально однородную консистенцию. Эта стационарная модель выполнена в универсальном белом цвете, который прекрасно впишется в любой кухонный интерьер. Чаша измельчителя объемом 1,2 литра изготовлена из прочного стекла, что гарантирует долговечность и легкость в уходе, а металлические ножи обеспечивают эффективное измельчение. Блендер BQ оснащен двумя скоростными режимами, что позволяет выбрать оптимальную скорость для различных типов продуктов. Устройство имеет компактные размеры и вес всего 1,47 кг, благодаря чему его легко перемещать и хранить. Длина сетевого шнура составляет 0,8 м, что обеспечивает удобство в использовании. В комплект входит одна насадка, позволяющая максимально использовать возможности этого измельчителя. Блендер BQ сочетает в себе качество, надежность и современный дизайн, делая вашу кухонную рутину проще и приятнее.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, для льда, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: со стеклянной чашей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 820 руб. 3 240 руб.455 руб. в СплитБлендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной
-
В наличииЦена 2 130 руб.533 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1206 белый
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитБлендер погружной Bosch MSMP1000
-
В наличииЦена 2 560 руб.640 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1209 черный
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1257
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитБлендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитБлендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN
-
В наличииЦена 3 380 руб.845 руб. в СплитБлендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER
-
В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитБлендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1263 черный
-
В наличииЦена 3 960 руб.990 руб. в СплитБлендер погружной Bosch MSM66110
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитБлендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, для льда, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: со стеклянной чашей
Отзывы о товаре Измельчитель BQ CH1741 Белый