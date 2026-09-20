Короткая центральная колонна для штативов Giotto's G-YTC281 YTL9283/9284/9213/9214/8283/8284/8213/8214
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колонна
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496461
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Колонна
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х4
Вес, кг.
1
Описание товара Короткая центральная колонна для штативов Giotto's G-YTC281 YTL9283/9284/9213/9214/8283/8284/8213/8214
Giottos YTC - это центральные колонны для серии штативов YTL, которые в поперечном сечении имеют не традиционную круглую, а Y-форму, что обеспечивает экономию места в сложенном состоянии. Кольцевой замок колонны обеспечивает надёжность установки короткой колонны и быструю её замену, а встроенный скрытый крюк - для подвеса дополнительной нагрузки, увеличивающей устойчивость штатива.
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Giottos YTC - это центральные колонны для серии штативов YTL, которые в поперечном сечении имеют не традиционную круглую, а Y-форму, что обеспечивает экономию места в сложенном состоянии. Кольцевой замок колонны обеспечивает надёжность установки короткой колонны и быструю её замену, а встроенный скрытый крюк - для подвеса дополнительной нагрузки, увеличивающей устойчивость штатива.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы
Короткая центральная колонна для штативов Giotto's G-YTC281 YTL9283/9284/9213/9214/8283/8284/8213/8214 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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