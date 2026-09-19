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Штативная головка Manfrotto MHXPRO-2W купить с доставкой в Москве
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Штативная головка Manfrotto MHXPRO-2W

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Штативная головка Manfrotto MHXPRO-2W - фото 1
Штативная головка Manfrotto MHXPRO-2W - фото 2
Штативная головка Manfrotto MHXPRO-2W - фото 3
Штативная головка Manfrotto MHXPRO-2W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка штативная
  • Штативная головка Manfrotto MHXPRO-2W - фото 1
  • Штативная головка Manfrotto MHXPRO-2W - фото 2
  • Штативная головка Manfrotto MHXPRO-2W - фото 3
  • Штативная головка Manfrotto MHXPRO-2W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385410
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
6
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, г.
800

Описание товара Штативная головка Manfrotto MHXPRO-2W

Оригинальная штативная головка MHXPRO-2W Manfrotto. Новая жидкостная голова XPRO — лучший выбор для фотографов, которые хотят расширить свой творческий горизонт, занявшись съёмкой видео. Она также Подходит для орнитологов, использующих лёгкие приборы для наблюдения, и дигископинга с помощью доп. камеры, требующих постоянного движения жидкостной головы. XPRO — исключительно лёгкая видеоголова с селектором плавности хода: дает возможность переключения с жёсткой на мягкую плавность хода в соответствии с предпочтительной скоростью движения наклона и типом используемого оборудования. Настройки гидравлического картриджа гарантируют стабильную видеосъёмку любым объективом. Изготавливается из полимера Adapto и алюминия, что делает голову очень легкой для переноски: собственный вес 0.7 кг, полезная нагрузка до 4 кг, является образцом нового подхода к конструированию, который улучшает транспортабельность видеоголовы. Новая голова MHXPRO-2W поставляется с площадкой Manfrotto 200 pl, наиболее распространённой фото площадкой, которая гарантирует быстроту установки и быстрое переключение между режимами фото- и видео- съёмки. Жидкостная голова XPRO изготавливается компанией Manfrotto в Италии.

Отзывы о товаре Штативная головка Manfrotto MHXPRO-2W




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
6
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальная штативная головка MHXPRO-2W Manfrotto. Новая жидкостная голова XPRO — лучший выбор для фотографов, которые хотят расширить свой творческий горизонт, занявшись съёмкой видео. Она также Подходит для орнитологов, использующих лёгкие приборы для наблюдения, и дигископинга с помощью доп. камеры, требующих постоянного движения жидкостной головы. XPRO — исключительно лёгкая видеоголова с селектором плавности хода: дает возможность переключения с жёсткой на мягкую плавность хода в соответствии с предпочтительной скоростью движения наклона и типом используемого оборудования. Настройки гидравлического картриджа гарантируют стабильную видеосъёмку любым объективом. Изготавливается из полимера Adapto и алюминия, что делает голову очень легкой для переноски: собственный вес 0.7 кг, полезная нагрузка до 4 кг, является образцом нового подхода к конструированию, который улучшает транспортабельность видеоголовы. Новая голова MHXPRO-2W поставляется с площадкой Manfrotto 200 pl, наиболее распространённой фото площадкой, которая гарантирует быстроту установки и быстрое переключение между режимами фото- и видео- съёмки. Жидкостная голова XPRO изготавливается компанией Manfrotto в Италии.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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