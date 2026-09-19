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Характеристики
Тип товара
Площадка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361464
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Описание товара Быстросъемная площадка Gitzo GS5370XLC С, экстрадлинная
Экстрадлинная быстросъемная площадка Gitzo GS5370XLC Quick Release Plate Extra-Long C из алюминия является аксессуаром для штатива, разработанным специально для съемок в условиях дикой природы, спорта и активных событий. Она позволяет фотографам отлично сбалансировать свое оборудование на штативе для абсолютно точной съемки. Она станет идеальной парой для любой головы Gitzo, совместимой с быстросъемными площадками C-профиля. Площадка GS5370XLC Extra-Long C-профиля включает в себя 2 крепежных винта 1/4 и 3/8. Наличие двух винтов для каждого размера крепления отлично подходит прежде всего для длинных площадок, когда используется тяжелое оборудование или длиннофокусные объективы.
Экстрадлинная быстросъемная площадка Gitzo GS5370XLC Quick Release Plate Extra-Long C из алюминия является аксессуаром для штатива, разработанным специально для съемок в условиях дикой природы, спорта и активных событий. Она позволяет фотографам отлично сбалансировать свое оборудование на штативе для абсолютно точной съемки. Она станет идеальной парой для любой головы Gitzo, совместимой с быстросъемными площадками C-профиля. Площадка GS5370XLC Extra-Long C-профиля включает в себя 2 крепежных винта 1/4 и 3/8. Наличие двух винтов для каждого размера крепления отлично подходит прежде всего для длинных площадок, когда используется тяжелое оборудование или длиннофокусные объективы.
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