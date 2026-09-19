Штативная голова Gitzo GH3750 децентрованная, 2 серия
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Характеристики
Описание товара Штативная голова Gitzo GH3750 децентрованная, 2 серия
Голова Gitzo GH3750 3 серии Magnesium Off Center со смещенным центром - это исключительно плавно двигающаяся штативная голова профессионального качества, изготовленная из легкого, высококачественного магния. Подобно остальным продуктам семейства штативных голов Gitzo, эта модель гарантирует легкую и быструю установку камеры. Эта голова со смещенной шариковой втулкой обеспечивает безупречную плавность хода во всех ситуациях, с постепенной фиксацией по движению часовой стрелки для точности и безопасности. Фиксатор панорамирования в 3 раза прочнее, чем в предыдущих моделях, а фиксатор шара имеет в своей основе систему, которая объединяет две блокирующие системы. Масштабируемая база головы и независимая функция блокировки позволяют фотографам достичь идеальных панорамных снимков. Ее конструкция из магния делает эту голову ультрапрочной и легче, чем ее алюминиевые аналоги. Более того, анодированное PTFE покрытие шара обеспечивает более плавные движения. GH3750 имеет независимый шар и элементы управления панорамированием для точного позиционирования. Она надежно удерживает полезную нагрузку до 9 кг, весит всего 0.71 кг и рекомендуется для использования со штативами серии 3.
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