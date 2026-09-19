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Штативная голова Gitzo GH3750 децентрованная, 2 серия купить с доставкой в Москве
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Штативная голова Gitzo GH3750 децентрованная, 2 серия

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Штативная голова Gitzo GH3750 децентрованная, 2 серия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361378
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Головка штативная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х9
Вес, г.
500

Описание товара Штативная голова Gitzo GH3750 децентрованная, 2 серия

Голова Gitzo GH3750 3 серии Magnesium Off Center со смещенным центром - это исключительно плавно двигающаяся штативная голова профессионального качества, изготовленная из легкого, высококачественного магния. Подобно остальным продуктам семейства штативных голов Gitzo, эта модель гарантирует легкую и быструю установку камеры. Эта голова со смещенной шариковой втулкой обеспечивает безупречную плавность хода во всех ситуациях, с постепенной фиксацией по движению часовой стрелки для точности и безопасности. Фиксатор панорамирования в 3 раза прочнее, чем в предыдущих моделях, а фиксатор шара имеет в своей основе систему, которая объединяет две блокирующие системы. Масштабируемая база головы и независимая функция блокировки позволяют фотографам достичь идеальных панорамных снимков. Ее конструкция из магния делает эту голову ультрапрочной и легче, чем ее алюминиевые аналоги. Более того, анодированное PTFE покрытие шара обеспечивает более плавные движения. GH3750 имеет независимый шар и элементы управления панорамированием для точного позиционирования. Она надежно удерживает полезную нагрузку до 9 кг, весит всего 0.71 кг и рекомендуется для использования со штативами серии 3.

Отзывы о товаре Штативная голова Gitzo GH3750 децентрованная, 2 серия




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Головка штативная
Страна производитель
Китай
Описание
Голова Gitzo GH3750 3 серии Magnesium Off Center со смещенным центром - это исключительно плавно двигающаяся штативная голова профессионального качества, изготовленная из легкого, высококачественного магния. Подобно остальным продуктам семейства штативных голов Gitzo, эта модель гарантирует легкую и быструю установку камеры. Эта голова со смещенной шариковой втулкой обеспечивает безупречную плавность хода во всех ситуациях, с постепенной фиксацией по движению часовой стрелки для точности и безопасности. Фиксатор панорамирования в 3 раза прочнее, чем в предыдущих моделях, а фиксатор шара имеет в своей основе систему, которая объединяет две блокирующие системы. Масштабируемая база головы и независимая функция блокировки позволяют фотографам достичь идеальных панорамных снимков. Ее конструкция из магния делает эту голову ультрапрочной и легче, чем ее алюминиевые аналоги. Более того, анодированное PTFE покрытие шара обеспечивает более плавные движения. GH3750 имеет независимый шар и элементы управления панорамированием для точного позиционирования. Она надежно удерживает полезную нагрузку до 9 кг, весит всего 0.71 кг и рекомендуется для использования со штативами серии 3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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