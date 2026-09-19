Сушилка для овощей и фруктов Минск Беломо 8360
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 493542
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х41х40
Вес, кг.
5.2
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Минск Беломо 8360
Сушилка для продуктов Беломо 8360 - пятиуровневая конвективная сушилка(дегидратор), предназначенная для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов и трав в домашних условиях. Эффективность сушки в данной модели благодаря мощности 500Вт и вентилятору составляет не менее 80% от массы продукта. Корпус и поддоны электросушилки Беломо изготовлены из огнеупорного и жаропрочного АБС-пластика.
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Сушилка для продуктов Беломо 8360 - пятиуровневая конвективная сушилка(дегидратор), предназначенная для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов и трав в домашних условиях. Эффективность сушки в данной модели благодаря мощности 500Вт и вентилятору составляет не менее 80% от массы продукта. Корпус и поддоны электросушилки Беломо изготовлены из огнеупорного и жаропрочного АБС-пластика.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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