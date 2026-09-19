Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-P1801 18под. 700Вт черный
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Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 493526
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Длина сетевого шнура
1.2
Дополнительный цвет
серебристый
Количество поддонов
18
Максимальная загрузка
21.6
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
нержавеющая сталь
Минимальная температура сушки, °С
30
Мощность
700 Вт
Объем
18 л
Основной цвет
черный
Диаметр поддона, см
да
Прочее
ширина поддона 30 см
Регулировка высоты поддонов
Да
Регулировка температуры сушки
есть
Управление
электронное
Функции и особенности
защита от перегрева, индикация включения, таймер работы до 19ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х46х39
Вес, кг.
9.1
Описание товара Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-P1801 18под. 700Вт черный
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-S1801 - прибор с горизонтальным размещением вентилятора. В комплекте 9 металлических поддонов для сушения, 5 поддонов для приготовления пастилы, 4 поддона для сушения трав и мелких продуктов. Возможность установить таймер работы до 19ч.
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Теги товара: с регулировкой температуры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Длина сетевого шнура
1.2
Дополнительный цвет
серебристый
Количество поддонов
18
Максимальная загрузка
21.6
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
нержавеющая сталь
Минимальная температура сушки, °С
30
Мощность
700 Вт
Объем
18 л
Развернуть
Основной цвет
черный
Диаметр поддона, см
да
Прочее
ширина поддона 30 см
Регулировка высоты поддонов
Да
Регулировка температуры сушки
есть
Управление
электронное
Функции и особенности
защита от перегрева, индикация включения, таймер работы до 19ч
Страна производитель
Китай
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-S1801 - прибор с горизонтальным размещением вентилятора. В комплекте 9 металлических поддонов для сушения, 5 поддонов для приготовления пастилы, 4 поддона для сушения трав и мелких продуктов. Возможность установить таймер работы до 19ч.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-P1801 18под. 700Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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