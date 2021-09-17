Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1910 Professional Series
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1910 Professional Series
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort KT-1910 Professional Series представляет собой профессиональное решение для сушки мяса, рыбы, фруктов, овощей, корнеплодов и различной зелени. Делайте заготовки на зиму и готовьте любимые блюда с удовольствием. Данная модель выполнена в классическом стальном корпусе. Сушилка Kitfort KT-1910 использует конвекционный нагреватель мощностью 1000 Вт. Благодаря этому, а также горизонтальной подаче воздуха и возможности регулировать температуру в пределах от 35 °C до 70 °C вы сможете подобрать оптимальную температуру для качественной дегидрации различных продуктов. Данная модель также отличается вместительностью, позволяя разместить 10 противней и поддон для жидкости. Управление продуктовой сушилкой осуществляется при помощи сенсорных клавиш на лицевой панели. Модель также оснащена дисплеем и таймером обратного отсчета. Есть защита от перегрева. Питание осуществляется от сети 220 В.
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Теги товара: металлические, с регулировкой температуры
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, профессиональные, российские
Теги товара: металлические, с регулировкой температуры
Достоинства:
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1904- характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар высокого качества , сделано качественно , удобно в эксплуатации сушить разные фрукты, овощи, готовить пастелу, большое количество поддонов для пастелы и пряностей
Недостатки:
Короткий шнур
Комментарий:
Советую приобрести товар товарищи
Достоинства:
Качество, дизайн, эргономичный корпус, вместительность, 20 поддонов и 10 сеток, понятное управление, равномерная горизонтальная сушка
Недостатки:
Недостатков не обнаружили
Комментарий:
Очень довольны покупкой! Сушилка работает тихо, сушит быстро. Прекрасная комплектация. Можно сушить большими объемами. Очень хорошее качество! Все получается очень вкусно!
Достоинства:
Вместимость, мощность, функциональность, качество, корпус из металла
Недостатки:
не обнаружила
Комментарий:
Выбирала дегидратор по принципу цена-качество. Мощный - 1000Вт. Вместимый. К тому же максимально укомплектован - 10 полок из металла плюс 10 сеток и 10 лотков из пластика. Широкий спектр использования - от овощей, зелени и фруктов до мяса и рыбы. Температурный режим от 35 до 75 градусов Цельсия. Впечатлило качество сборки - строгий стиль, надёжность - впишется в любой интерьер. Покупкой довольна. Рекомендую.
Достоинства:
Корпус из нержавеющей стали. Вместительная. Не смешиваются запахи. Мощность.
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Большой габарит но это последствия вместимости. Решетки не развернуть на 90 градусов это следует учитывать. Продукты сушатся равномерно. Мы все довольны покупкой.
Достоинства:
Много функций, качество
Недостатки:
Не нашли
Комментарий:
Покупали сушилку овощей и фруктов от kitfort специально в конце лета, чтобы сушить урожай. Классная вещь, очень довольны. Фрукты и овощи получаются не пересушенными, вкус насыщенный. Есть режим вяления, что тоже очень классно, хотим попробовать завялить мясо. У нас много продукции от kitfort и она всегда качественная.
Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1910 Professional Series
Достоинства:
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1904- характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар высокого качества , сделано качественно , удобно в эксплуатации сушить разные фрукты, овощи, готовить пастелу, большое количество поддонов для пастелы и пряностей
Недостатки:
Короткий шнур
Комментарий:
Советую приобрести товар товарищи
Достоинства:
Качество, дизайн, эргономичный корпус, вместительность, 20 поддонов и 10 сеток, понятное управление, равномерная горизонтальная сушка
Недостатки:
Недостатков не обнаружили
Комментарий:
Очень довольны покупкой! Сушилка работает тихо, сушит быстро. Прекрасная комплектация. Можно сушить большими объемами. Очень хорошее качество! Все получается очень вкусно!
Достоинства:
Вместимость, мощность, функциональность, качество, корпус из металла
Недостатки:
не обнаружила
Комментарий:
Выбирала дегидратор по принципу цена-качество. Мощный - 1000Вт. Вместимый. К тому же максимально укомплектован - 10 полок из металла плюс 10 сеток и 10 лотков из пластика. Широкий спектр использования - от овощей, зелени и фруктов до мяса и рыбы. Температурный режим от 35 до 75 градусов Цельсия. Впечатлило качество сборки - строгий стиль, надёжность - впишется в любой интерьер. Покупкой довольна. Рекомендую.
Достоинства:
Корпус из нержавеющей стали. Вместительная. Не смешиваются запахи. Мощность.
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Большой габарит но это последствия вместимости. Решетки не развернуть на 90 градусов это следует учитывать. Продукты сушатся равномерно. Мы все довольны покупкой.
Достоинства:
Много функций, качество
Недостатки:
Не нашли
Комментарий:
Покупали сушилку овощей и фруктов от kitfort специально в конце лета, чтобы сушить урожай. Классная вещь, очень довольны. Фрукты и овощи получаются не пересушенными, вкус насыщенный. Есть режим вяления, что тоже очень классно, хотим попробовать завялить мясо. У нас много продукции от kitfort и она всегда качественная.