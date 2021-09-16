Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1904
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1904
С электросушилкой Kitfort KT-1904 у вас под рукой будет всегда живая еда. Прибор насушит на всю зиму помидоры, кабачки, баклажаны, клубнику, абрикосы, персики, тыкву, грибы, зелень, рыбу и многое другое. Сушилка оборудована большим мощным вентилятором, что обеспечивает равномерный горизонтальный обдув всех 6 поддонов. Поток воздуха направлен горизонтально, поэтому запахи продуктов с разных поддонов не смешиваются. На сушилке можно установить температуру сушки в диапазоне 35-70 С с шагом в 5 градусов. Сушилка оснащена таймером до 19,5 часов с шагом 30 минут. В комплекте 6 металлических поддонов, 6 поддонов с бортиками для пастилы и 6 сеток. Прибор имеет строгие формы и минималистичный стильный дизайн. А через прозрачную дверцу из закалённого стекла удобно наблюдать за ходом сушки.
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Теги товара: с регулировкой температуры
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
Достоинства:
Бесшумная работа сушилки, красивый дизайн, достаточная мощность, сушилка имеет 6 поддонов из нержавеющий стали,6 поддонов для жидкости что бы делать пастелу и другие продукты, мощный вентилятор и нагревающий элемент и еще 6 сеток для мелких продуктов , сушилка работает очень тихо, запаха нет и еще очень много положительных качеств у этой сушилки, советую вам ее приобретать, легка в использовании, корпус прибора не нагревается при работе, даже при температуре 70 градусов
Недостатки:
пока в использовании не обнаружил,
Комментарий:
шнур для включения в сеть нужно было бы увеличить на 20 см, достаточно короток
Достоинства:
пока не поняли
Недостатки:
нет
Комментарий:
купили сушку kitfort kt 1909 пока нареканий нет
Достоинства:
У сушилки отличная мощность, работает уже 3-й день бесперебойно, боковой обдув. Имеются металлические поддоны с сеткой для мелких продуктов. Сама решетка из нержавеющей стали. Также хочу отметить возможность менять режим, не останавливая сушку. Удобные стеклянные дверцы.
Недостатки:
Недостатки не выявлены
Комментарий:
Очень довольны сушилкой, рекомендуем к покупке.
Достоинства:
Хорошая мощность, боковой обдув, который обеспечивает гораздо лучшее качество сушки, стильный внешний вид, удобная дверца со стеклом, возможность менять режим, не останавливая сушилку, наличие таймера. Очень важно, что есть и металлические поддоны, и сетки для мелких продуктов, и поддоны для жидкости и пюре. Приятно, что сеток и поддонов оказалось тоже по 6 штук, как и металлических поддонов. В описании указано по одному, да и на отзовике та же информация. Как приятно, что компания Китфорт оперативно прислушалась к мнению своих покупателей и добавила в комплектацию нужные предметы.
Недостатки:
Цена, всё-таки, высоковата.
Комментарий:
Очень довольна покупкой, не смотря на высокую стоимость. Из всего ассортимента сушилок считаю эту самой оптимальной по соотношению цена-качество. Спасибо Котофото и Китфорту! )))
Достоинства:
Решетки из нержавеющей стали, очень удобные поддоны для пастилы. Сушит равномерно, решетки не приходится переворачивать. Большой объем. Готовила пастилу, сушила фрукты. Очень удобно!
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Рекомендую
Достоинства:
Это одна из самых бюджетных моделей. Kitfort KT-1904 обладает металлическим корпусом и полочками для сушки продуктов.
Горизонтальное расположение нагревательного элемента,благодаря этому происходит равномерная сушка овощей и фруктов на всех сетках. Так же,в отличие от 1906 модели похожей сушилки, здесь дверца не полностью съемная, а на шарнирах, что гораздо практичнее.
Недостатки:
Для простого домашнего использования недостатков не найдено.
Комментарий:
Была выбрана именно эта модель из-за металлических сеток и корпуса. Так же большое значение имело наличие таймера и мощность не менее 500 Вт.
Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1904
Достоинства:
Бесшумная работа сушилки, красивый дизайн, достаточная мощность, сушилка имеет 6 поддонов из нержавеющий стали,6 поддонов для жидкости что бы делать пастелу и другие продукты, мощный вентилятор и нагревающий элемент и еще 6 сеток для мелких продуктов , сушилка работает очень тихо, запаха нет и еще очень много положительных качеств у этой сушилки, советую вам ее приобретать, легка в использовании, корпус прибора не нагревается при работе, даже при температуре 70 градусов
Недостатки:
пока в использовании не обнаружил,
Комментарий:
шнур для включения в сеть нужно было бы увеличить на 20 см, достаточно короток
Достоинства:
пока не поняли
Недостатки:
нет
Комментарий:
купили сушку kitfort kt 1909 пока нареканий нет
Достоинства:
У сушилки отличная мощность, работает уже 3-й день бесперебойно, боковой обдув. Имеются металлические поддоны с сеткой для мелких продуктов. Сама решетка из нержавеющей стали. Также хочу отметить возможность менять режим, не останавливая сушку. Удобные стеклянные дверцы.
Недостатки:
Недостатки не выявлены
Комментарий:
Очень довольны сушилкой, рекомендуем к покупке.
Достоинства:
Хорошая мощность, боковой обдув, который обеспечивает гораздо лучшее качество сушки, стильный внешний вид, удобная дверца со стеклом, возможность менять режим, не останавливая сушилку, наличие таймера. Очень важно, что есть и металлические поддоны, и сетки для мелких продуктов, и поддоны для жидкости и пюре. Приятно, что сеток и поддонов оказалось тоже по 6 штук, как и металлических поддонов. В описании указано по одному, да и на отзовике та же информация. Как приятно, что компания Китфорт оперативно прислушалась к мнению своих покупателей и добавила в комплектацию нужные предметы.
Недостатки:
Цена, всё-таки, высоковата.
Комментарий:
Очень довольна покупкой, не смотря на высокую стоимость. Из всего ассортимента сушилок считаю эту самой оптимальной по соотношению цена-качество. Спасибо Котофото и Китфорту! )))
Достоинства:
Решетки из нержавеющей стали, очень удобные поддоны для пастилы. Сушит равномерно, решетки не приходится переворачивать. Большой объем. Готовила пастилу, сушила фрукты. Очень удобно!
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Рекомендую
Достоинства:
Это одна из самых бюджетных моделей. Kitfort KT-1904 обладает металлическим корпусом и полочками для сушки продуктов.
Горизонтальное расположение нагревательного элемента,благодаря этому происходит равномерная сушка овощей и фруктов на всех сетках. Так же,в отличие от 1906 модели похожей сушилки, здесь дверца не полностью съемная, а на шарнирах, что гораздо практичнее.
Недостатки:
Для простого домашнего использования недостатков не найдено.
Комментарий:
Была выбрана именно эта модель из-за металлических сеток и корпуса. Так же большое значение имело наличие таймера и мощность не менее 500 Вт.