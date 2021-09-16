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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1904 купить с доставкой в Москве
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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1904

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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1904 - фото 1
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1904 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1904 - фото 1
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1904 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189426
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Длина сетевого шнура
1.15
Дополнительный цвет
черный
Количество поддонов
6
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал поддонов
нержавеющая сталь
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
500 Вт
Основной цвет
черный
Диаметр поддона, см
да
Регулировка высоты поддонов
нет
Регулировка температуры сушки
есть
Управление
электронное
Функции и особенности
нескользящие ножки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х35
Вес, кг.
8.9

Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1904

С электросушилкой Kitfort KT-1904 у вас под рукой будет всегда живая еда. Прибор насушит на всю зиму помидоры, кабачки, баклажаны, клубнику, абрикосы, персики, тыкву, грибы, зелень, рыбу и многое другое. Сушилка оборудована большим мощным вентилятором, что обеспечивает равномерный горизонтальный обдув всех 6 поддонов. Поток воздуха направлен горизонтально, поэтому запахи продуктов с разных поддонов не смешиваются. На сушилке можно установить температуру сушки в диапазоне 35-70 С с шагом в 5 градусов. Сушилка оснащена таймером до 19,5 часов с шагом 30 минут. В комплекте 6 металлических поддонов, 6 поддонов с бортиками для пастилы и 6 сеток. Прибор имеет строгие формы и минималистичный стильный дизайн. А через прозрачную дверцу из закалённого стекла удобно наблюдать за ходом сушки.

Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1904

16.09.2021
Юрий

Достоинства:
Бесшумная работа сушилки, красивый дизайн, достаточная мощность, сушилка имеет 6 поддонов из нержавеющий стали,6 поддонов для жидкости что бы делать пастелу и другие продукты, мощный вентилятор и нагревающий элемент и еще 6 сеток для мелких продуктов , сушилка работает очень тихо, запаха нет и еще очень много положительных качеств у этой сушилки, советую вам ее приобретать, легка в использовании, корпус прибора не нагревается при работе, даже при температуре 70 градусов

Недостатки:
пока в использовании не обнаружил,

Комментарий:
шнур для включения в сеть нужно было бы увеличить на 20 см, достаточно короток
09.09.2021
Конатантин

Достоинства:
пока не поняли

Недостатки:
нет

Комментарий:
купили сушку kitfort kt 1909 пока нареканий нет
12.10.2020
Денис

Достоинства:
У сушилки отличная мощность, работает уже 3-й день бесперебойно, боковой обдув. Имеются металлические поддоны с сеткой для мелких продуктов. Сама решетка из нержавеющей стали. Также хочу отметить возможность менять режим, не останавливая сушку. Удобные стеклянные дверцы.

Недостатки:
Недостатки не выявлены

Комментарий:
Очень довольны сушилкой, рекомендуем к покупке.
01.08.2019
Любовь

Достоинства:
Хорошая мощность, боковой обдув, который обеспечивает гораздо лучшее качество сушки, стильный внешний вид, удобная дверца со стеклом, возможность менять режим, не останавливая сушилку, наличие таймера. Очень важно, что есть и металлические поддоны, и сетки для мелких продуктов, и поддоны для жидкости и пюре. Приятно, что сеток и поддонов оказалось тоже по 6 штук, как и металлических поддонов. В описании указано по одному, да и на отзовике та же информация. Как приятно, что компания Китфорт оперативно прислушалась к мнению своих покупателей и добавила в комплектацию нужные предметы.

Недостатки:
Цена, всё-таки, высоковата.

Комментарий:
Очень довольна покупкой, не смотря на высокую стоимость. Из всего ассортимента сушилок считаю эту самой оптимальной по соотношению цена-качество. Спасибо Котофото и Китфорту! )))
29.07.2019
Ольга

Достоинства:
Решетки из нержавеющей стали, очень удобные поддоны для пастилы. Сушит равномерно, решетки не приходится переворачивать. Большой объем. Готовила пастилу, сушила фрукты. Очень удобно!

Недостатки:
Не обнаружено

Комментарий:
Рекомендую
26.07.2019
Виталий

Достоинства:
Это одна из самых бюджетных моделей. Kitfort KT-1904 обладает металлическим корпусом и полочками для сушки продуктов.
Горизонтальное расположение нагревательного элемента,благодаря этому происходит равномерная сушка овощей и фруктов на всех сетках. Так же,в отличие от 1906 модели похожей сушилки, здесь дверца не полностью съемная, а на шарнирах, что гораздо практичнее.

Недостатки:
Для простого домашнего использования недостатков не найдено.

Комментарий:
Была выбрана именно эта модель из-за металлических сеток и корпуса. Так же большое значение имело наличие таймера и мощность не менее 500 Вт.



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Длина сетевого шнура
1.15
Дополнительный цвет
черный
Количество поддонов
6
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал поддонов
нержавеющая сталь
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
500 Вт
Основной цвет
черный
Диаметр поддона, см
да
Регулировка высоты поддонов
нет
Развернуть
Регулировка температуры сушки
есть
Управление
электронное
Функции и особенности
нескользящие ножки
Страна производитель
Китай
Описание
С электросушилкой Kitfort KT-1904 у вас под рукой будет всегда живая еда. Прибор насушит на всю зиму помидоры, кабачки, баклажаны, клубнику, абрикосы, персики, тыкву, грибы, зелень, рыбу и многое другое. Сушилка оборудована большим мощным вентилятором, что обеспечивает равномерный горизонтальный обдув всех 6 поддонов. Поток воздуха направлен горизонтально, поэтому запахи продуктов с разных поддонов не смешиваются. На сушилке можно установить температуру сушки в диапазоне 35-70 С с шагом в 5 градусов. Сушилка оснащена таймером до 19,5 часов с шагом 30 минут. В комплекте 6 металлических поддонов, 6 поддонов с бортиками для пастилы и 6 сеток. Прибор имеет строгие формы и минималистичный стильный дизайн. А через прозрачную дверцу из закалённого стекла удобно наблюдать за ходом сушки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
16.09.2021
Юрий

Достоинства:
Бесшумная работа сушилки, красивый дизайн, достаточная мощность, сушилка имеет 6 поддонов из нержавеющий стали,6 поддонов для жидкости что бы делать пастелу и другие продукты, мощный вентилятор и нагревающий элемент и еще 6 сеток для мелких продуктов , сушилка работает очень тихо, запаха нет и еще очень много положительных качеств у этой сушилки, советую вам ее приобретать, легка в использовании, корпус прибора не нагревается при работе, даже при температуре 70 градусов

Недостатки:
пока в использовании не обнаружил,

Комментарий:
шнур для включения в сеть нужно было бы увеличить на 20 см, достаточно короток
09.09.2021
Конатантин

Достоинства:
пока не поняли

Недостатки:
нет

Комментарий:
купили сушку kitfort kt 1909 пока нареканий нет
12.10.2020
Денис

Достоинства:
У сушилки отличная мощность, работает уже 3-й день бесперебойно, боковой обдув. Имеются металлические поддоны с сеткой для мелких продуктов. Сама решетка из нержавеющей стали. Также хочу отметить возможность менять режим, не останавливая сушку. Удобные стеклянные дверцы.

Недостатки:
Недостатки не выявлены

Комментарий:
Очень довольны сушилкой, рекомендуем к покупке.
01.08.2019
Любовь

Достоинства:
Хорошая мощность, боковой обдув, который обеспечивает гораздо лучшее качество сушки, стильный внешний вид, удобная дверца со стеклом, возможность менять режим, не останавливая сушилку, наличие таймера. Очень важно, что есть и металлические поддоны, и сетки для мелких продуктов, и поддоны для жидкости и пюре. Приятно, что сеток и поддонов оказалось тоже по 6 штук, как и металлических поддонов. В описании указано по одному, да и на отзовике та же информация. Как приятно, что компания Китфорт оперативно прислушалась к мнению своих покупателей и добавила в комплектацию нужные предметы.

Недостатки:
Цена, всё-таки, высоковата.

Комментарий:
Очень довольна покупкой, не смотря на высокую стоимость. Из всего ассортимента сушилок считаю эту самой оптимальной по соотношению цена-качество. Спасибо Котофото и Китфорту! )))
29.07.2019
Ольга

Достоинства:
Решетки из нержавеющей стали, очень удобные поддоны для пастилы. Сушит равномерно, решетки не приходится переворачивать. Большой объем. Готовила пастилу, сушила фрукты. Очень удобно!

Недостатки:
Не обнаружено

Комментарий:
Рекомендую
26.07.2019
Виталий

Достоинства:
Это одна из самых бюджетных моделей. Kitfort KT-1904 обладает металлическим корпусом и полочками для сушки продуктов.
Горизонтальное расположение нагревательного элемента,благодаря этому происходит равномерная сушка овощей и фруктов на всех сетках. Так же,в отличие от 1906 модели похожей сушилки, здесь дверца не полностью съемная, а на шарнирах, что гораздо практичнее.

Недостатки:
Для простого домашнего использования недостатков не найдено.

Комментарий:
Была выбрана именно эта модель из-за металлических сеток и корпуса. Так же большое значение имело наличие таймера и мощность не менее 500 Вт.


Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1904 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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