Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1906
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189428
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
48х38х35
Вес, кг.
7.3
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1906
Электрическая сушилка Kitfort KT-1906 предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, корнеплодов, трав и зелени, а также мяса и рыбы, хлеба. С помощью специального поддона для жидкости можно готовить пастилу. Сушилка имеет в комплекте поддоны - 6 шт / поддон для жидкости - 6 шт / сетка - 6 шт / руководство по эксплуатации - 1 шт / гарантийный талон - 1 шт
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Электрическая сушилка Kitfort KT-1906 предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, корнеплодов, трав и зелени, а также мяса и рыбы, хлеба. С помощью специального поддона для жидкости можно готовить пастилу. Сушилка имеет в комплекте поддоны - 6 шт / поддон для жидкости - 6 шт / сетка - 6 шт / руководство по эксплуатации - 1 шт / гарантийный талон - 1 шт
Достоинства:
Долго выбирал, остановил свой выбор именно на этой сушилке по нескольким причинам: 1) средние габариты, занимает немного места на кухне 2) достаточно вместительная для бытовых нужд 3) основные поддоны/решётки сделаны из металла 4) дверка/заслонка очень удобная в обслуживании и простая в эксплуатации 5) энергоэкономная, всего 500 ватт 6) электронное управление без заморочек, справится даже ребёнок 7) малый вес, около 5 кг 8) шнур достаточной длины, более 1 метра 9) цена на момент покупки, в КотоФото самая низкая цена на эту сушилку 10) доставка в пунк выдачи бесплатная, как наверное и для всех товаров в КотоФото.
Недостатки:
За время пользования недостатки не обнаружены.
Комментарий:
Обязательно перед первым включением внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации! Для кого-то вращение вентилятора и сигнал окончания работы могут показаться громкими, но по моему мнению, это только при первом использовании. Корпус собран качественно, пластик без запаха. Двойная упаковка товара для безопасной доставки. Сушить можно не только овощи и фрукты, но и курицу, рыбу, мясо, хлеб. Сушилка оправдала наши ожидания, покупкой довольна вся семья. Рекомендуем!
Достоинства:
Сушилка очень проста в эксплуатации. При выборе сушилки ориентировалась и на дизайн, и на мощность, и возможности. Порадовали 18 разнообразных поддонов, наличие простых настроек, таймер. Достаточно вместительна по загрузке продуктами. Интересна тем, что можно сушить не только фрукты и овощи, но и мясо, рыбу, пастилу. Думаю, что можно еще делать и чипсы. и хлебцы...Сушилка может быть интересна не только для сохранения урожая в дачно - садовый период, но и круглогодично для здорового питания. Работает почти без шума:загрузил, установил режим работы(время, температуру), включил и спокойненько заснул)))...И никаких посторонних химических запахов при высоких температурах!
Недостатки:
Не выявлены.
Комментарий:
Очень довольна своим выбором и быстротой доставки(т.к. очнулась, когда необходимо было уже спасать урожай груш, яблок и т.д. Пока попробовала сушить только фрукты и зелень. На очереди изготовление пастилы!!!...а также хлебцев из семян льна, тыквы с добавлением жмыха ягод...думаю, будет вкусно! Рекомендую для покупки и использования всем!
Достоинства:
Лёгкая (можно спокойно переставлять с места на место), практически бесшумная, проста в управлении, никаких посторонних запахов, полная комплектация ( ничего дополнительно покупать не нужно), в инструкции есть рекомендации по сушке различных продуктов.
Недостатки:
Скорее рекомендации: иногда приходится поворачивать решётки, чтобы сушка была более равномерной и слегка смазывать маслом противни для пастилы.
Комментарий:
После недели непрерывного использования могу сказать: я получила то, что хотела. Удачная сушилка. И доставлена очень быстро! Спасибо
Достоинства:
Стильный дизайн(не стыдно ставить в хорошей кухне). Бесшумная работа, таймер (можно оставить работать на ночь). 3 вида поддонов (сетка из нержавейки, мелкоячеистый пластик, сплошные поддоны) - на все типы продуктов. Широкий диапазон регулировки температуры. Нет необходимости переставлять поддоны.
Недостатки:
Не выявлено
Комментарий:
Сушил грибы, вмещается почти целое ведро. За ночь все высушилось. Яблоки тоже отлично получились. главное стараться нарезать одной толщины. Незаменимая вещь для сохранения урожая.
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1906 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1906
Достоинства:
Долго выбирал, остановил свой выбор именно на этой сушилке по нескольким причинам: 1) средние габариты, занимает немного места на кухне 2) достаточно вместительная для бытовых нужд 3) основные поддоны/решётки сделаны из металла 4) дверка/заслонка очень удобная в обслуживании и простая в эксплуатации 5) энергоэкономная, всего 500 ватт 6) электронное управление без заморочек, справится даже ребёнок 7) малый вес, около 5 кг 8) шнур достаточной длины, более 1 метра 9) цена на момент покупки, в КотоФото самая низкая цена на эту сушилку 10) доставка в пунк выдачи бесплатная, как наверное и для всех товаров в КотоФото.
Недостатки:
За время пользования недостатки не обнаружены.
Комментарий:
Обязательно перед первым включением внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации! Для кого-то вращение вентилятора и сигнал окончания работы могут показаться громкими, но по моему мнению, это только при первом использовании. Корпус собран качественно, пластик без запаха. Двойная упаковка товара для безопасной доставки. Сушить можно не только овощи и фрукты, но и курицу, рыбу, мясо, хлеб. Сушилка оправдала наши ожидания, покупкой довольна вся семья. Рекомендуем!
Достоинства:
Сушилка очень проста в эксплуатации. При выборе сушилки ориентировалась и на дизайн, и на мощность, и возможности. Порадовали 18 разнообразных поддонов, наличие простых настроек, таймер. Достаточно вместительна по загрузке продуктами. Интересна тем, что можно сушить не только фрукты и овощи, но и мясо, рыбу, пастилу. Думаю, что можно еще делать и чипсы. и хлебцы...Сушилка может быть интересна не только для сохранения урожая в дачно - садовый период, но и круглогодично для здорового питания. Работает почти без шума:загрузил, установил режим работы(время, температуру), включил и спокойненько заснул)))...И никаких посторонних химических запахов при высоких температурах!
Недостатки:
Не выявлены.
Комментарий:
Очень довольна своим выбором и быстротой доставки(т.к. очнулась, когда необходимо было уже спасать урожай груш, яблок и т.д. Пока попробовала сушить только фрукты и зелень. На очереди изготовление пастилы!!!...а также хлебцев из семян льна, тыквы с добавлением жмыха ягод...думаю, будет вкусно! Рекомендую для покупки и использования всем!
Достоинства:
Лёгкая (можно спокойно переставлять с места на место), практически бесшумная, проста в управлении, никаких посторонних запахов, полная комплектация ( ничего дополнительно покупать не нужно), в инструкции есть рекомендации по сушке различных продуктов.
Недостатки:
Скорее рекомендации: иногда приходится поворачивать решётки, чтобы сушка была более равномерной и слегка смазывать маслом противни для пастилы.
Комментарий:
После недели непрерывного использования могу сказать: я получила то, что хотела. Удачная сушилка. И доставлена очень быстро! Спасибо
Достоинства:
Стильный дизайн(не стыдно ставить в хорошей кухне). Бесшумная работа, таймер (можно оставить работать на ночь). 3 вида поддонов (сетка из нержавейки, мелкоячеистый пластик, сплошные поддоны) - на все типы продуктов. Широкий диапазон регулировки температуры. Нет необходимости переставлять поддоны.
Недостатки:
Не выявлено
Комментарий:
Сушил грибы, вмещается почти целое ведро. За ночь все высушилось. Яблоки тоже отлично получились. главное стараться нарезать одной толщины. Незаменимая вещь для сохранения урожая.