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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 купить с доставкой в Москве
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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920

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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 1
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 2
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 3
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 4
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 5
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 6
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 7
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 8
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 9
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 10
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 11
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 12
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 1
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 2
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 3
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 4
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 5
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 6
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 7
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 8
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 9
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 10
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 11
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 12
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614825
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Длина сетевого шнура
1
Количество поддонов
7
Максимальная температура сушки, °С
75
Материал корпуса
металл
Материал поддонов
металл/пластик
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
800 Вт
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения, защита от перегрева
Регулировка температуры сушки
есть
Управление
электронное
Функции и особенности
дисплей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х43х35
Вес, кг.
7

Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920

Сушилка Kitfort KT-1920 благодаря теплому воздушному потоку обеспечивает высокую эффективность сушки овощей, фруктов, грибов, трав и других продуктов с сохранением в них максимального количества полезных веществ. Вентилятор равномерно распределяет воздух горизонтально по всему внутреннему пространству. Сушилка Kitfort KT-1920 оборудована 6 металлическими сетками из нержавеющей стали и 1 поддоном для пастилы. С помощью таймера можно установить определенное время до 24 часов. Панель с кнопками и дисплеем гарантирует удобство управления.

Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Длина сетевого шнура
1
Количество поддонов
7
Максимальная температура сушки, °С
75
Материал корпуса
металл
Материал поддонов
металл/пластик
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
800 Вт
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения, защита от перегрева
Регулировка температуры сушки
есть
Развернуть
Управление
электронное
Функции и особенности
дисплей
Страна производитель
Китай
Описание
Сушилка Kitfort KT-1920 благодаря теплому воздушному потоку обеспечивает высокую эффективность сушки овощей, фруктов, грибов, трав и других продуктов с сохранением в них максимального количества полезных веществ. Вентилятор равномерно распределяет воздух горизонтально по всему внутреннему пространству. Сушилка Kitfort KT-1920 оборудована 6 металлическими сетками из нержавеющей стали и 1 поддоном для пастилы. С помощью таймера можно установить определенное время до 24 часов. Панель с кнопками и дисплеем гарантирует удобство управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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