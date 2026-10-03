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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 купить с доставкой в Москве
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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951

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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 1
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 2
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 3
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 4
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 5
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 6
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 7
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 8
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 9
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 10
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 11
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 12
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 13
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 14
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 15
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 16
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 1
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 2
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 3
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 4
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 5
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 6
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 7
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 8
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 9
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 10
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 11
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 12
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 13
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 14
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 15
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 16
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648102
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Размеры в упаковке, см
53х40х40
Вес, кг.
13

Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951

Вместительная сушилка для овощей и фруктов КТ-1951 на 12 поддонов и с прозрачной дверцей сохранит любимые фрукты и овощи полезными круглый год! Она насушит на всю зиму мясо, рыбу, помидоры, клубнику, персики, грибы, зелень, хлеб. На приборе можно установить температуру сушки в диапазоне 30-90°C с шагом 5°C. Сушилка оснащена таймером до 24 часов работы с шагом 30 минут. Все кнопки на панели управления сенсорные. Дисплей показывает текущие параметры. В сушилке установлен мощный нагревательный элемент и вентилятор большого диаметра, обеспечивающий равномерное распределение нагретого воздуха по всему объему камеры. Поток воздуха направлен горизонтально, поэтому запахи разных продуктов не смешиваются. Для того, чтобы было удобнее наблюдать за процессом сушки предусмотрена прозрачная дверца, а также подсветка камеры. Чтобы включить подсветку, на панели управления достаточно нажать кнопку «Подсветка». Для предотвращения случайного открытия дверцы во время сушки в конструкции прибора предусмотрен замок, запирающий дверцу. На боковых стенках прибора расположены ручки для переноски.

Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1951




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Описание
Вместительная сушилка для овощей и фруктов КТ-1951 на 12 поддонов и с прозрачной дверцей сохранит любимые фрукты и овощи полезными круглый год! Она насушит на всю зиму мясо, рыбу, помидоры, клубнику, персики, грибы, зелень, хлеб. На приборе можно установить температуру сушки в диапазоне 30-90°C с шагом 5°C. Сушилка оснащена таймером до 24 часов работы с шагом 30 минут. Все кнопки на панели управления сенсорные. Дисплей показывает текущие параметры. В сушилке установлен мощный нагревательный элемент и вентилятор большого диаметра, обеспечивающий равномерное распределение нагретого воздуха по всему объему камеры. Поток воздуха направлен горизонтально, поэтому запахи разных продуктов не смешиваются. Для того, чтобы было удобнее наблюдать за процессом сушки предусмотрена прозрачная дверца, а также подсветка камеры. Чтобы включить подсветку, на панели управления достаточно нажать кнопку «Подсветка». Для предотвращения случайного открытия дверцы во время сушки в конструкции прибора предусмотрен замок, запирающий дверцу. На боковых стенках прибора расположены ручки для переноски.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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