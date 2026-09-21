Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8800 12под. 600Вт черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703908
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Количество поддонов
12
Комплектация
сушилка, поддоны, аксессуары, документация, упаковка
Максимальная температура сушки, °С
75
Материал поддонов
пластик, нержавеющая сталь
Минимальная температура сушки, °С
30
Мощность
600
Функции и особенности
таймер
Цвет
черный
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х34х25
Вес, кг.
6.65
Описание товара Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8800 12под. 600Вт черный
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8800 черный, мощность 600Вт, поддонов: 12шт, температура сушки от 30С до 75С. Инновационная, разборная сушильная камера с регулировкой температуры и таймером, для сушения овощей и фруктов, грибов и трав, а так же вяленья мяса и рыбы. Весь необходимый функционал, в удобном форм-факторе с сенсорным управлением. 6 стальных поддонов , 6 поддонов для пастилы. Разборный корпус для компактного хранения. Прозрачный корпус для визуального контроля за сушкой. Откидная дверца для удобства загрузки и выгрузки. В собранном виде Х литров, и очень компактная в разобранном ХсмХсмХсм.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Количество поддонов
12
Комплектация
сушилка, поддоны, аксессуары, документация, упаковка
Максимальная температура сушки, °С
75
Материал поддонов
пластик, нержавеющая сталь
Минимальная температура сушки, °С
30
Мощность
600
Функции и особенности
таймер
Цвет
черный
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8800 черный, мощность 600Вт, поддонов: 12шт, температура сушки от 30С до 75С. Инновационная, разборная сушильная камера с регулировкой температуры и таймером, для сушения овощей и фруктов, грибов и трав, а так же вяленья мяса и рыбы. Весь необходимый функционал, в удобном форм-факторе с сенсорным управлением. 6 стальных поддонов , 6 поддонов для пастилы. Разборный корпус для компактного хранения. Прозрачный корпус для визуального контроля за сушкой. Откидная дверца для удобства загрузки и выгрузки. В собранном виде Х литров, и очень компактная в разобранном ХсмХсмХсм.
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8800 12под. 600Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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