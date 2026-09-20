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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1934 купить с доставкой в Москве
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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1934

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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1934 - фото 1
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1934 - фото 2
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1934 - фото 3
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1934 - фото 4
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1934 - фото 5
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1934 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1934 - фото 1
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1934 - фото 2
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1934 - фото 3
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1934 - фото 4
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1934 - фото 5
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1934 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 523145
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х42х40
Вес, кг.
13.4

Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1934

Сушилка для овощей и фруктов Kitfort KT-1934 подходит для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, трав, зелени, корнеплодов, а также хлеба, мяса, рыбы. Мощный нагревательный элемент и вентилятор увеличенного диаметра равномерно распределяют тепло по всему внутреннему пространству. Технология горизонтального обдува помогает уменьшить смешивание запахов. Панель управления позволяет установить температуру и время до 24 часов с шагом 60 минут. В комплекте с Kitfort KT-1934 поставляются 8 металлических сетчатых поддонов, 8 пластиковых сетчатых поддонов и 8 пластиковых сплошных поддонов. Металлический корпус защищает прибор от повреждений, а прозрачное окно на дверце позволяет наблюдать за процессом сушки продуктов.

Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1934




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Страна производитель
Китай
Описание
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort KT-1934 подходит для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, трав, зелени, корнеплодов, а также хлеба, мяса, рыбы. Мощный нагревательный элемент и вентилятор увеличенного диаметра равномерно распределяют тепло по всему внутреннему пространству. Технология горизонтального обдува помогает уменьшить смешивание запахов. Панель управления позволяет установить температуру и время до 24 часов с шагом 60 минут. В комплекте с Kitfort KT-1934 поставляются 8 металлических сетчатых поддонов, 8 пластиковых сетчатых поддонов и 8 пластиковых сплошных поддонов. Металлический корпус защищает прибор от повреждений, а прозрачное окно на дверце позволяет наблюдать за процессом сушки продуктов.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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