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Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 523145
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Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1934
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort KT-1934 подходит для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, трав, зелени, корнеплодов, а также хлеба, мяса, рыбы. Мощный нагревательный элемент и вентилятор увеличенного диаметра равномерно распределяют тепло по всему внутреннему пространству. Технология горизонтального обдува помогает уменьшить смешивание запахов. Панель управления позволяет установить температуру и время до 24 часов с шагом 60 минут. В комплекте с Kitfort KT-1934 поставляются 8 металлических сетчатых поддонов, 8 пластиковых сетчатых поддонов и 8 пластиковых сплошных поддонов. Металлический корпус защищает прибор от повреждений, а прозрачное окно на дверце позволяет наблюдать за процессом сушки продуктов.
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort KT-1934 подходит для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, трав, зелени, корнеплодов, а также хлеба, мяса, рыбы. Мощный нагревательный элемент и вентилятор увеличенного диаметра равномерно распределяют тепло по всему внутреннему пространству. Технология горизонтального обдува помогает уменьшить смешивание запахов. Панель управления позволяет установить температуру и время до 24 часов с шагом 60 минут. В комплекте с Kitfort KT-1934 поставляются 8 металлических сетчатых поддонов, 8 пластиковых сетчатых поддонов и 8 пластиковых сплошных поддонов. Металлический корпус защищает прибор от повреждений, а прозрачное окно на дверце позволяет наблюдать за процессом сушки продуктов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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