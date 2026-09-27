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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1943 5под. 380Вт серебристый купить с доставкой в Москве
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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1943 5под. 380Вт серебристый

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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1943 5под. 380Вт серебристый - фото 1
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1943 5под. 380Вт серебристый - фото 2
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1943 5под. 380Вт серебристый - фото 3
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1943 5под. 380Вт серебристый - фото 4
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1943 5под. 380Вт серебристый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1943 5под. 380Вт серебристый - фото 1
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1943 5под. 380Вт серебристый - фото 2
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1943 5под. 380Вт серебристый - фото 3
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1943 5под. 380Вт серебристый - фото 4
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1943 5под. 380Вт серебристый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596063
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Длина сетевого шнура
1.2
Дополнительный цвет
черный
Количество поддонов
5
Максимальная температура сушки, °С
75
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал поддонов
пластик
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
380 Вт
Основной цвет
серебристый
Прочее
прорезиненные ножки, звуковой сигнал
Регулировка температуры сушки
35-75 С
Управление
электронное
Функции и особенности
таймер, дисплей, индикация включения, регулировка высоты поддона
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х34х28
Вес, кг.
3.5

Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1943 5под. 380Вт серебристый

Сушилка для овощей и фруктов КТ-1943 сохранит любимые фрукты и овощи полезными круглый год! Прибор насушит на всю зиму помидоры, кабачки, баклажаны, клубнику, абрикосы, персики, тыкву, грибы, зелень, а также хлеб. На панели управления: дисплей, отображающий температуру и время, кнопки и регулятор. При помощи регулятора можно установить температуру в диапазоне от 35 до 75 °C с шагом 5 градусов и время в диапазоне от 30 минут до 36 часов работы с шагом 30 минут. Сушилка Kitfort KT-1943 имеет в комплекте 5 поддонов из прозрачного пластика, вы можете регулировать их по высоте благодаря специальным выступам. Пластик BRA-free не содержит Бисфенол А, а значит – полностью безопасный для здоровья.

Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1943 5под. 380Вт серебристый




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Длина сетевого шнура
1.2
Дополнительный цвет
черный
Количество поддонов
5
Максимальная температура сушки, °С
75
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал поддонов
пластик
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
380 Вт
Основной цвет
серебристый
Прочее
прорезиненные ножки, звуковой сигнал
Развернуть
Регулировка температуры сушки
35-75 С
Управление
электронное
Функции и особенности
таймер, дисплей, индикация включения, регулировка высоты поддона
Страна производитель
Китай
Описание
Сушилка для овощей и фруктов КТ-1943 сохранит любимые фрукты и овощи полезными круглый год! Прибор насушит на всю зиму помидоры, кабачки, баклажаны, клубнику, абрикосы, персики, тыкву, грибы, зелень, а также хлеб. На панели управления: дисплей, отображающий температуру и время, кнопки и регулятор. При помощи регулятора можно установить температуру в диапазоне от 35 до 75 °C с шагом 5 градусов и время в диапазоне от 30 минут до 36 часов работы с шагом 30 минут. Сушилка Kitfort KT-1943 имеет в комплекте 5 поддонов из прозрачного пластика, вы можете регулировать их по высоте благодаря специальным выступам. Пластик BRA-free не содержит Бисфенол А, а значит – полностью безопасный для здоровья.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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