Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596063
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таймер, дисплей, индикация включения, регулировка высоты поддона
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х34х28
Вес, кг.
3.5
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1943 5под. 380Вт серебристый
Сушилка для овощей и фруктов КТ-1943 сохранит любимые фрукты и овощи полезными круглый год! Прибор насушит на всю зиму помидоры, кабачки, баклажаны, клубнику, абрикосы, персики, тыкву, грибы, зелень, а также хлеб. На панели управления: дисплей, отображающий температуру и время, кнопки и регулятор. При помощи регулятора можно установить температуру в диапазоне от 35 до 75 °C с шагом 5 градусов и время в диапазоне от 30 минут до 36 часов работы с шагом 30 минут. Сушилка Kitfort KT-1943 имеет в комплекте 5 поддонов из прозрачного пластика, вы можете регулировать их по высоте благодаря специальным выступам. Пластик BRA-free не содержит Бисфенол А, а значит – полностью безопасный для здоровья.
таймер, дисплей, индикация включения, регулировка высоты поддона
Страна производитель
Китай
Описание
Сушилка для овощей и фруктов КТ-1943 сохранит любимые фрукты и овощи полезными круглый год! Прибор насушит на всю зиму помидоры, кабачки, баклажаны, клубнику, абрикосы, персики, тыкву, грибы, зелень, а также хлеб. На панели управления: дисплей, отображающий температуру и время, кнопки и регулятор. При помощи регулятора можно установить температуру в диапазоне от 35 до 75 °C с шагом 5 градусов и время в диапазоне от 30 минут до 36 часов работы с шагом 30 минут. Сушилка Kitfort KT-1943 имеет в комплекте 5 поддонов из прозрачного пластика, вы можете регулировать их по высоте благодаря специальным выступам. Пластик BRA-free не содержит Бисфенол А, а значит – полностью безопасный для здоровья.
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1943 5под. 380Вт серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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