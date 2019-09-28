Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1905
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189427
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х35
Вес, кг.
8.5
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1905
Видеообзор на Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1905
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Видеообзор на Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1905
Достоинства:
Очень удобная!Легкая в уходе!Симпатичная!Все свои функции выполняет хорошо.
Недостатки:
Оказалось,что на семью из 4 человек эта сушилка маловата,можно было смело брать побольше.В остальном все супер!!!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1905
Достоинства:
Очень удобная!Легкая в уходе!Симпатичная!Все свои функции выполняет хорошо.
Недостатки:
Оказалось,что на семью из 4 человек эта сушилка маловата,можно было смело брать побольше.В остальном все супер!!!