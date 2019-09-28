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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1905 купить с доставкой в Москве
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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1905

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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1905 - фото 1
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1905 - фото 2
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1905 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1905 - фото 1
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1905 - фото 2
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1905 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189427
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х35
Вес, кг.
8.5

Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1905

Видеообзор на Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1905

Видеообзор Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1905
 

Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1905

28.09.2019
Елена

Достоинства:
Очень удобная!Легкая в уходе!Симпатичная!Все свои функции выполняет хорошо.

Недостатки:
Оказалось,что на семью из 4 человек эта сушилка маловата,можно было смело брать побольше.В остальном все супер!!!



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1905

Видеообзор Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1905
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы
28.09.2019
Елена

Достоинства:
Очень удобная!Легкая в уходе!Симпатичная!Все свои функции выполняет хорошо.

Недостатки:
Оказалось,что на семью из 4 человек эта сушилка маловата,можно было смело брать побольше.В остальном все супер!!!


Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1905 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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