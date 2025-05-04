Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1914
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 382379
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Дополнительный цвет
серый металлик
Количество поддонов
5
Комплектация
сушилка 1 шт, упаковка 1 шт
Максимальная загрузка
1.5
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
металл
Материал поддонов
металл
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
240
Основной цвет
черный
Прочее
дисплей
Габаритные размеры), см
23.4x22.3x29.7 см
Регулировка высоты поддонов
нет
Регулировка температуры сушки
да
Управление
электронное
Функции и особенности
таймер
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х25х23
Вес, кг.
2.95
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1914
С электросушилкой Kitfort KT-1914 у вас под рукой будет всегда живая еда. Прибор насушит на зиму фрукты, овощи, ягоды, грибы, зелень, а также мясо, рыбу и многое другое. Это не только вкусно, но и полезно! Благодаря компактному корпусу и оптимальному количеству поддонов сушилка для овощей и фруктов не займёт много места у вас на кухне. На передней панели устройства есть регулятор, с помощью которого вы можете установить температуру в диапазоне 35-70 °C с шагом в 5 градусов, а также таймер до 99 часов с шагом в 30 минут.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, профессиональные, российские
Теги товара: металлические, с регулировкой температуры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Дополнительный цвет
серый металлик
Количество поддонов
5
Комплектация
сушилка 1 шт, упаковка 1 шт
Максимальная загрузка
1.5
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
металл
Материал поддонов
металл
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
240
Основной цвет
черный
Развернуть
Прочее
дисплей
Габаритные размеры), см
23.4x22.3x29.7 см
Регулировка высоты поддонов
нет
Регулировка температуры сушки
да
Управление
электронное
Функции и особенности
таймер
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
С электросушилкой Kitfort KT-1914 у вас под рукой будет всегда живая еда. Прибор насушит на зиму фрукты, овощи, ягоды, грибы, зелень, а также мясо, рыбу и многое другое. Это не только вкусно, но и полезно! Благодаря компактному корпусу и оптимальному количеству поддонов сушилка для овощей и фруктов не займёт много места у вас на кухне. На передней панели устройства есть регулятор, с помощью которого вы можете установить температуру в диапазоне 35-70 °C с шагом в 5 градусов, а также таймер до 99 часов с шагом в 30 минут.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, профессиональные, российские
Теги товара: металлические, с регулировкой температуры
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, профессиональные, российские
Теги товара: металлические, с регулировкой температуры
Достоинства:
Комментарий:
Сушилка очень понравилась. Проста в использовании. Сушила фрукты, все отлично. Хочу еще чипсы из куриной грудки сделать. Порадовало, что поддоны железные.
Достоинства:
Комментарий:
За эти деньги я рад безумно покупке,спасибо магазину за качественный и надёжный товар. Работает хорошо. Сушит хорошо овощи,фрукты. Ожидания мои превзошли. Пришёл целый,без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо,тихо,покупкой довольна,долго сомневалась,мощность не большая,но сушилка-классная,советую к покупке,спасибо за подарочек и качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая. Сушила куриную грудку, на ночь замариновала в соевом соусе, соль, специи. Сушила на 55 градусах 5 часов, на 70 градусах час 30. Вышли сухие джерки, прям чипсы. Буду еще экспериментировать с градусами и временем, но очень вкусно. Готовлю как пп перекусы и мужу под пенное плюс собакам буду сушить лакомства. Таймер на отключение прям вещь! На самом нижнем поддоне отломан упор, увидела уже дома перед мойкой, он просто лежал внизу у подачи воздуха, не критично приклею, но понимать нужно что они хрупкие значит. Выбирала именно чтобы были железные решетки, они мелкие поэтому для зелени будет тоже отлично. У меня было 720 гр грудки на 4 поддона, т.е. где-то 1 кг вместится, с 700 гр получилось 250 джерок. Мне пока все нравится. Есть такая же дешевле на 450 рублей, но без таймера, решила доплатить за свой комфорт! Покупала за 2971, на других сайтах больше 5000…
Достоинства:
Комментарий:
сразу испытали на мясе, всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
хорошая сушилка компактная, наделала мясных чипсов ,супер советую .доставка быстрая за 1 день. спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
почти нормально))), но маловата и хлипковата
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная сушилка за свои деньги! Купила, чтобы делать заготовки для походов. Покупала весной, пользовалась весь походный сезон, сушила: мясо, овощи, зажарку. Вери гуд!
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичная, удобная. Купила по рекомендации . Осталась очень довольна . Сушим яблочки. Грибы стоят в очереди).
Достоинства:
Комментарий:
Долго сравнивала разные модели в пределах этой ценовой категории. Остановилась на этой и не пожалела: места на столе занимает немного, удобно хранить в шкафу. Сеточка на каждом ярусе мелкая, можно сушить ягоды и мелкую зелень. Уже попробовала посушить зелёный базилик - идеально, не осыпается, сушится деликатно. Рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сушилка. Преимущество данной модели в таймере. Сушит примерно 8-16 часов. Почти бесшумная. Управление простое, инструкция понятная.
Достоинства:
Комментарий:
первое сушение грибов - понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок. Ещё пришёл магнитик в подарок. А так же соответствует своей цене, отсутствие трещин и сколов, пришла целая и невредимая. Пользуемся с удовольствием. Ещё в подарок пришли весы, спасибо большое!
Достоинства:
Комментарий:
Сушилка хорошего качества, доставили быстро. Очень порадовало наличие таймера, не нужно постоянно следить за ней! В подарок положили магнит фирменный) Понятное и простое управление. Попробовала сделать чипсы из кабачка, сушила 7часов, получились не совсем хрустящие, буду дальше разбираться с настройками режимов! Расстроило то, что выбирала сушилку именно в которой можно сушить мясо, это указано в карточке продавца, но в инструкции написано, что сушилка для этих целей не подходит!
Достоинства:
Комментарий:
В целом мне сушилка понравилась, надо было брать раньше, ведь свой продукт всегда приятнее употреблять. Если вам нужна сушилка на небольшие объемы, то это то, что нужно
Достоинства:
Комментарий:
Брал для сушки филамента для 3D принтера, заранее под доработку. Под эти задачи вовсе супер. Вещь отличная, крайне рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендовали друзьям, оправдала ожидания.
Достоинства:
Комментарий:
Пока всем довольна.Была отлично упакована,все цело,красиво.
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл вовремя, товар был в идеальном состоянии. При пробном запуске присутствовал запах пластика, но не критичный. Сколов не было. Загрузила пока фрукты. Данному брэнду доверяю, у нас уже есть гриль. Лишь бы не потрескался, спасибо за скидку, т. к. данная модель на других сайтах стоит дороже в два раза. Дополняю отзыв, пришли весы в подарок. Но к сожалению некоторые поддоны потрескались, на работу не влияет, насколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
были хорошие отзывы.вот и купила
Достоинства:
Комментарий:
Родителям понравилась, ждут урожай
Достоинства:
Комментарий:
купил, что бы готовить собаке вкусняшки. делал говяжье лёгкое. поместилось больше килограмма. собака довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Очень классная сушилка для овощей! Удобная форма, есть 5 поддонов с металлическими решетками, можно устанавливать 2 уровня высоты противня, это очень удобно, если например сушите ягоды или травы- можно установить меньший промежуток между противнями, а если сушите фрукты (половинки абрикоса например)- то уровни повыше. Поддоны удобно мыть. Есть функция автоматического отключения- таймер. Можно сушить и овощи (томаты например), и фрукты, и ягоды, и даже тонко порезанное мясо и рыбу, а еще пряные травы. Однозначно рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
приобрела по рекомендации знакомых, они пользуються уже давно. очень довольны покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошее приобретение.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная недорогая сушилка для овощей и фруктов. выполняет свои функции на ура! Пробовали сушить яблоки в духовке- ничего не получилось. с этой сушилкой получилось все с первого раза. инструкция и управление совершенно простое и понятное. Работает довольно тихо, можно смело оставлять работать на ночь. По окончанию процесс сушки издает звуковой сигнал и выключается. нам всё понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
пришла во время. целая , работает хорошо. описание полностью соответствует , kitfort хороший бред техники, часто выбираем именно его. сушилка работает прекрасно. очень удобная, не занимает много места на кухне. рекомендую к покупке.
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1914 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1914
Достоинства:
Комментарий:
Сушилка очень понравилась. Проста в использовании. Сушила фрукты, все отлично. Хочу еще чипсы из куриной грудки сделать. Порадовало, что поддоны железные.
Достоинства:
Комментарий:
За эти деньги я рад безумно покупке,спасибо магазину за качественный и надёжный товар. Работает хорошо. Сушит хорошо овощи,фрукты. Ожидания мои превзошли. Пришёл целый,без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо,тихо,покупкой довольна,долго сомневалась,мощность не большая,но сушилка-классная,советую к покупке,спасибо за подарочек и качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая. Сушила куриную грудку, на ночь замариновала в соевом соусе, соль, специи. Сушила на 55 градусах 5 часов, на 70 градусах час 30. Вышли сухие джерки, прям чипсы. Буду еще экспериментировать с градусами и временем, но очень вкусно. Готовлю как пп перекусы и мужу под пенное плюс собакам буду сушить лакомства. Таймер на отключение прям вещь! На самом нижнем поддоне отломан упор, увидела уже дома перед мойкой, он просто лежал внизу у подачи воздуха, не критично приклею, но понимать нужно что они хрупкие значит. Выбирала именно чтобы были железные решетки, они мелкие поэтому для зелени будет тоже отлично. У меня было 720 гр грудки на 4 поддона, т.е. где-то 1 кг вместится, с 700 гр получилось 250 джерок. Мне пока все нравится. Есть такая же дешевле на 450 рублей, но без таймера, решила доплатить за свой комфорт! Покупала за 2971, на других сайтах больше 5000…
Достоинства:
Комментарий:
сразу испытали на мясе, всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
хорошая сушилка компактная, наделала мясных чипсов ,супер советую .доставка быстрая за 1 день. спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
почти нормально))), но маловата и хлипковата
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная сушилка за свои деньги! Купила, чтобы делать заготовки для походов. Покупала весной, пользовалась весь походный сезон, сушила: мясо, овощи, зажарку. Вери гуд!
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичная, удобная. Купила по рекомендации . Осталась очень довольна . Сушим яблочки. Грибы стоят в очереди).
Достоинства:
Комментарий:
Долго сравнивала разные модели в пределах этой ценовой категории. Остановилась на этой и не пожалела: места на столе занимает немного, удобно хранить в шкафу. Сеточка на каждом ярусе мелкая, можно сушить ягоды и мелкую зелень. Уже попробовала посушить зелёный базилик - идеально, не осыпается, сушится деликатно. Рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сушилка. Преимущество данной модели в таймере. Сушит примерно 8-16 часов. Почти бесшумная. Управление простое, инструкция понятная.
Достоинства:
Комментарий:
первое сушение грибов - понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок. Ещё пришёл магнитик в подарок. А так же соответствует своей цене, отсутствие трещин и сколов, пришла целая и невредимая. Пользуемся с удовольствием. Ещё в подарок пришли весы, спасибо большое!
Достоинства:
Комментарий:
Сушилка хорошего качества, доставили быстро. Очень порадовало наличие таймера, не нужно постоянно следить за ней! В подарок положили магнит фирменный) Понятное и простое управление. Попробовала сделать чипсы из кабачка, сушила 7часов, получились не совсем хрустящие, буду дальше разбираться с настройками режимов! Расстроило то, что выбирала сушилку именно в которой можно сушить мясо, это указано в карточке продавца, но в инструкции написано, что сушилка для этих целей не подходит!
Достоинства:
Комментарий:
В целом мне сушилка понравилась, надо было брать раньше, ведь свой продукт всегда приятнее употреблять. Если вам нужна сушилка на небольшие объемы, то это то, что нужно
Достоинства:
Комментарий:
Брал для сушки филамента для 3D принтера, заранее под доработку. Под эти задачи вовсе супер. Вещь отличная, крайне рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендовали друзьям, оправдала ожидания.
Достоинства:
Комментарий:
Пока всем довольна.Была отлично упакована,все цело,красиво.
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл вовремя, товар был в идеальном состоянии. При пробном запуске присутствовал запах пластика, но не критичный. Сколов не было. Загрузила пока фрукты. Данному брэнду доверяю, у нас уже есть гриль. Лишь бы не потрескался, спасибо за скидку, т. к. данная модель на других сайтах стоит дороже в два раза. Дополняю отзыв, пришли весы в подарок. Но к сожалению некоторые поддоны потрескались, на работу не влияет, насколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
были хорошие отзывы.вот и купила
Достоинства:
Комментарий:
Родителям понравилась, ждут урожай
Достоинства:
Комментарий:
купил, что бы готовить собаке вкусняшки. делал говяжье лёгкое. поместилось больше килограмма. собака довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Очень классная сушилка для овощей! Удобная форма, есть 5 поддонов с металлическими решетками, можно устанавливать 2 уровня высоты противня, это очень удобно, если например сушите ягоды или травы- можно установить меньший промежуток между противнями, а если сушите фрукты (половинки абрикоса например)- то уровни повыше. Поддоны удобно мыть. Есть функция автоматического отключения- таймер. Можно сушить и овощи (томаты например), и фрукты, и ягоды, и даже тонко порезанное мясо и рыбу, а еще пряные травы. Однозначно рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
приобрела по рекомендации знакомых, они пользуються уже давно. очень довольны покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошее приобретение.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная недорогая сушилка для овощей и фруктов. выполняет свои функции на ура! Пробовали сушить яблоки в духовке- ничего не получилось. с этой сушилкой получилось все с первого раза. инструкция и управление совершенно простое и понятное. Работает довольно тихо, можно смело оставлять работать на ночь. По окончанию процесс сушки издает звуковой сигнал и выключается. нам всё понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
пришла во время. целая , работает хорошо. описание полностью соответствует , kitfort хороший бред техники, часто выбираем именно его. сушилка работает прекрасно. очень удобная, не занимает много места на кухне. рекомендую к покупке.