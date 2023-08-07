Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1907
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189429
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х35
Вес, кг.
7.3
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1907
Электрическая сушилка Kitfort KT-1907 предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, корнеплодов, трав и зелени, а также мяса и рыбы, хлеба. С помощью специального поддона для жидкости можно готовить пастилу. Сушилка имеет в комплекте 6 поддонов из пищевого пластика, 1 поддон для жидкости и 1 сетку.
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Электрическая сушилка Kitfort KT-1907 предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, корнеплодов, трав и зелени, а также мяса и рыбы, хлеба. С помощью специального поддона для жидкости можно готовить пастилу. Сушилка имеет в комплекте 6 поддонов из пищевого пластика, 1 поддон для жидкости и 1 сетку.
Достоинства:
Квадратная, занимает немного места, достаточно вместительная, легкая. Белый цвет, не маркий. Наличие сеток для сушки мелких ягод.
Недостатки:
1.Отсутствие книги рецептов.
2.В инструкции не указано наличие транспортировочного уплотнителя внутри сушилки. С первого раза не удалось закрыть дверцу, мешал транспортировочный уплотнитель, закрывающий вентилятор.
Комментарий:
Жена довольна, ждет созревания помидоров на даче.
Достоинства:
Покупали в подарок бабушке, поэтому к выбору подходили со всей ответственностью) Выбирали простую в эксплуатации, беленькую, прямоугольную сушилку, потому что круглые занимают больше места. При выборе сушилки ориентировалась и на дизайн, и на мощность, и возможности. В комплектации данной модели 6 поддонов из пищевого пластика, 1 поддон для жидкости и 1 сетка. Достаточно вместительная по загрузке продуктами. Можно сушить овощи, фрукты (банановые чипсы, клубнику, апельсины и др.), ягоды, грибы, корнеплоды, травы и зелень, хлеб, а также мясо и рыбу. Сушилка может быть интересна не только для сохранения урожая в дачно-садовый период, но и круглогодично для здорового питания. Очень здорово, что с помощью специального поддона для жидкости в сушилке можно приготовить пастилу! Мой сын ее обожает! Работает почти без шума: загрузил, установил режим работы (время и температуру) и включил.
Привезли с доставкой на дом на третий день в оговоренное время, к магазину никаких претензий нет.
Недостатки:
Пока не обнаружили и сравнить больно не с чем. Это первая покупка сушилки.
Комментарий:
Единственное, можно было бы прикладывать книгу рецептов. В инструкции очень кратко написаны примеры сушки (что, на какой температуре и сколько сушить), но можно было и отдельную подробную книгу рецептов для новичков))
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1907
Достоинства:
Квадратная, занимает немного места, достаточно вместительная, легкая. Белый цвет, не маркий. Наличие сеток для сушки мелких ягод.
Недостатки:
1.Отсутствие книги рецептов.
2.В инструкции не указано наличие транспортировочного уплотнителя внутри сушилки. С первого раза не удалось закрыть дверцу, мешал транспортировочный уплотнитель, закрывающий вентилятор.
Комментарий:
Жена довольна, ждет созревания помидоров на даче.
Достоинства:
Покупали в подарок бабушке, поэтому к выбору подходили со всей ответственностью) Выбирали простую в эксплуатации, беленькую, прямоугольную сушилку, потому что круглые занимают больше места. При выборе сушилки ориентировалась и на дизайн, и на мощность, и возможности. В комплектации данной модели 6 поддонов из пищевого пластика, 1 поддон для жидкости и 1 сетка. Достаточно вместительная по загрузке продуктами. Можно сушить овощи, фрукты (банановые чипсы, клубнику, апельсины и др.), ягоды, грибы, корнеплоды, травы и зелень, хлеб, а также мясо и рыбу. Сушилка может быть интересна не только для сохранения урожая в дачно-садовый период, но и круглогодично для здорового питания. Очень здорово, что с помощью специального поддона для жидкости в сушилке можно приготовить пастилу! Мой сын ее обожает! Работает почти без шума: загрузил, установил режим работы (время и температуру) и включил.
Привезли с доставкой на дом на третий день в оговоренное время, к магазину никаких претензий нет.
Недостатки:
Пока не обнаружили и сравнить больно не с чем. Это первая покупка сушилки.
Комментарий:
Единственное, можно было бы прикладывать книгу рецептов. В инструкции очень кратко написаны примеры сушки (что, на какой температуре и сколько сушить), но можно было и отдельную подробную книгу рецептов для новичков))