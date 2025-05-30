Top.Mail.Ru
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1916 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1916

29 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1916 - фото 1
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1916 - фото 2
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1916 - фото 3
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1916 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1916 - фото 1
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1916 - фото 2
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1916 - фото 3
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1916 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 465454
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Длина сетевого шнура
0.9
Дополнительный цвет
серый
Количество поддонов
6
Максимальная температура сушки, °С
75
Материал корпуса
металл
Материал поддонов
металл
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
650 Вт
Основной цвет
черный
Диаметр поддона, см
да
Прочее
таймер обратного отсчета
Регулировка температуры сушки
есть
Управление
электронное
Функции и особенности
индикатор включения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х39х37
Вес, кг.
12

Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1916

Вместительная электрическая сушилка Kitfort КТ-1916 предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, корнеплодов, трав и зелени, а также мяса и рыбы, хлеба. С помощью специальных сплошных поддонов можно готовить пастилу. Помимо сушки в КТ-1916 можно сушить и одновременно дезинфицировать посуду ультрафиолетовым излучением с помощью УФ-лампы. Прибор обеспечит стерильность и сушку вашей посуды. В комплекте предусмотрена специальная корзина для посуды. В сушилке установлен мощный нагревательный элемент и вентилятор, обеспечивающий равномерное распределение нагретого воздуха по всему объёму камеры. Благодаря горизонтальному обдуву смешение запахов при сушке одновременно разных продуктов минимально. На сушилке можно устанавливать температуру сушки в диапазоне 35-75°C с шагом 5 градусов. Сушилка также оснащена таймером до 24 часов с шагом 30 минут. Для вашего удобства необходимые время и температуру сушки различных продуктов мы указали в инструкции. В комплекте к сушилке идут: 6 металлических сетчатых поддонов для сушки фруктов, овощей, мяса, 6 пластиковых сетчатых поддонов для сушки небольших продуктов (травы и ягоды), 6 пластиковых сплошных поддонов для сушки водянистых продуктов и пастилы.

Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1916

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Владислав З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл вовремя, всё работает, все довольны
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Советую, качество супер, не пожалела
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Евгений Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Шайтан-машина! Единственный недостаток - "полкухни" занимает
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Арцвик М.

Достоинства:


Комментарий:
Все аккуратно упаковано,первое впечатление очень хорошее. Надеюсь при использовании оправдает мои ожидания.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Сушилка очень понравилась. Это не первая техника от Kitfort , нареканий не было.Простота в использовании, не шумная. УФ ещё не пользовалась, взяла ,в том числе из-за этой функции. Единственное, надо было брать объёмом по больше. Оказалось шесть поддонов маловато.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная сушилка! В двух коробках пришла!И не зря, во внешней была вмятина, на доставке ударили скорее всего, но внутри все целое! Вот это уважение к покупателю Цена этого продавца нас устроила, так что взяли тут, а не где-то в магазине, там конечно цену гнут Брали на подарок, поэтому надеемся, что будут пользоваться без нареканийСпасибо
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Екатерина З.

Достоинства:


Комментарий:
Мы с этой техникой знакомимся впервые, и первые впечатления хорошие. Пробовали сделать разное, сушили яблоки, делали колбаски. Надо приноровиться, но вещь интересная
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Дегидратор просто бомба, большой, вместительный, не так уж много места занимает , очень порадовал комплектом разных противней , начиная от сеток заканчивая листами для пастилы, количество их тоже очень приличное , не секунды не пожалел о покупке , рекомендую товар , очень качественная сборка , даже спустя пол года радует , не шумит , даже ночью можно спокойно спать , сушит достаточно быстро , а итоговый продукт получается просто невероятный !
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Любовь. Г

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась эта сушилка внешне. Долго выбирала между другими моделями и останавилась именно на этой. Компактная но при этом можно много разместить на решотках за раз. Сушит очень хорошо, пробовала сушить мясо очень вкусное получилось. Сушилкой довольна полностью. Так же есть уф лампа это тоже плюс.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Николай И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный дигидратор , однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Мария Х.

Достоинства:


Комментарий:
пока все хорошо надеюсь прослужит долго, курица сушится оочень быстро ,восторг у меня в комплекте не было книги рецептов
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Алла В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нужная и замечательная вещь для дома. Отлично выполняет свои функции. Была куплена за 14 тысяч, цена = качество. Сушили фрукты в первый раз, получились очень вкусными, особенно бананы. Надеюсь,что сушилка прослужит долго. Беру технику Kitfort часто, никогда не подводила
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
татьяна ш.

Достоинства:


Комментарий:
Упакована очень хорошо. Сама сушилка по размерам очень компактная, сделана качественно. Всё исправно работает, управление интуитивно понятное. Покупкой довольны.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Наталья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Сушилка это супер, и пастилу, и кабаноси, и мясные чипцы, огромная благодарность продавцу
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Классная сушилка! Купили такую же как у мамы. Работает не шумно. За 8 часов сушит малину, клубнику. Из яблок получаются хрустящие чипсы. В комплекте есть поддоны для пастилы, решетки и сеточки для мелких трав или ягод. Хорошо просушивает черноплодную рябину, боярышник и мелкие яблочки целиком. УФ-лампой пользуемся для стерилизации банок. Так же хочется отметить стильный дизайн, хорошо вписывается в интерьер кухни. Рекомендасьён.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Дегидратор пришел хорошо упакованный,все целое.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Товар доставили очень быстро, что сильно порадовало. Пришёл дегидратор хорошо упакованный, в двух коробках. Всё работает. Попробовали сушить яблоки и апельсины. Яблоки хорошо просушились, апельсины нужно было чуть подольше сушить. Но получилисьг вкусно. Пока всё нравится. Позже добавлю коментарий. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Павел Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный дегидратор. Взял жене в подарок - фрукты, овощи сушит все без проблем. все получается очень вкусным. Со своей функцией справляется. Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный денидратор и стерилизатор одновременно
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Оксана Т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень долго выбирала, переживала чтоб всё понравилось. В итоге остановилась на данной модели, и не прогадала. Уже проверила дегидратор в деле, очень понравился. Очень простое управление. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Адель Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работает на ночь поставил бананы)
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная и нужная вещь. Брали в подарок сестре. Она была в восторге.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Дигедратор просто бомба, лёгкий в обращении, компактный, красивый дизайн. Дверца на магнитах, легко открыть и закрыть. В комплекте 3 вида поддонов по 6 штук. Очень удобно не надо ничего докупать. Корзина для сушки под уф лампой, летом буду стерилизовать баночки для варенья. Очень рекомендую товар к покупке, не пожалеете! Дополняю отзыв: корпус металлический, не нагревается. Работает почти бесшумно
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Чиркова Н

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо,доставка на следующий день, брала на подарок
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Маргарита З.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нужная вещь! Всё в порядке, замечаний нет! Уже насушили манго, грибы, яблоки, помидоры, всю зиму ели вкусняшки! Много планов по сушке на следующий год. Пастилу пока не делали, времени возиться не хватает, на пенсии будем осваивать агрегат по полной! Надеемся ещё будет жив!
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Феликс Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличная сушилка! проста в использовании.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Давид М.

Достоинства:


Комментарий:
Брал маме в помощь. Пока не проверяли.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
бортики подносов для постелы не высокие
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Евгения Б.

Достоинства:


Комментарий:
Давно хотела сушилку, наконец купила. Пока сушили только манго и хурму, получается отлично. Пользоваться удобно. Единственное, не очень понятна функция сушки и дезинфекции посуды, даже не могу представить ситуацию, в которой ее использовать, но цена была слишком привлекательной, чтобы закрыть глаза на ее бесполезность



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Длина сетевого шнура
0.9
Дополнительный цвет
серый
Количество поддонов
6
Максимальная температура сушки, °С
75
Материал корпуса
металл
Материал поддонов
металл
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
650 Вт
Основной цвет
черный
Диаметр поддона, см
да
Развернуть
Прочее
таймер обратного отсчета
Регулировка температуры сушки
есть
Управление
электронное
Функции и особенности
индикатор включения
Страна производитель
Китай
Описание
Вместительная электрическая сушилка Kitfort КТ-1916 предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, корнеплодов, трав и зелени, а также мяса и рыбы, хлеба. С помощью специальных сплошных поддонов можно готовить пастилу. Помимо сушки в КТ-1916 можно сушить и одновременно дезинфицировать посуду ультрафиолетовым излучением с помощью УФ-лампы. Прибор обеспечит стерильность и сушку вашей посуды. В комплекте предусмотрена специальная корзина для посуды. В сушилке установлен мощный нагревательный элемент и вентилятор, обеспечивающий равномерное распределение нагретого воздуха по всему объёму камеры. Благодаря горизонтальному обдуву смешение запахов при сушке одновременно разных продуктов минимально. На сушилке можно устанавливать температуру сушки в диапазоне 35-75°C с шагом 5 градусов. Сушилка также оснащена таймером до 24 часов с шагом 30 минут. Для вашего удобства необходимые время и температуру сушки различных продуктов мы указали в инструкции. В комплекте к сушилке идут: 6 металлических сетчатых поддонов для сушки фруктов, овощей, мяса, 6 пластиковых сетчатых поддонов для сушки небольших продуктов (травы и ягоды), 6 пластиковых сплошных поддонов для сушки водянистых продуктов и пастилы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Владислав З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл вовремя, всё работает, все довольны
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Советую, качество супер, не пожалела
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Евгений Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Шайтан-машина! Единственный недостаток - "полкухни" занимает
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Арцвик М.

Достоинства:


Комментарий:
Все аккуратно упаковано,первое впечатление очень хорошее. Надеюсь при использовании оправдает мои ожидания.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Сушилка очень понравилась. Это не первая техника от Kitfort , нареканий не было.Простота в использовании, не шумная. УФ ещё не пользовалась, взяла ,в том числе из-за этой функции. Единственное, надо было брать объёмом по больше. Оказалось шесть поддонов маловато.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная сушилка! В двух коробках пришла!И не зря, во внешней была вмятина, на доставке ударили скорее всего, но внутри все целое! Вот это уважение к покупателю Цена этого продавца нас устроила, так что взяли тут, а не где-то в магазине, там конечно цену гнут Брали на подарок, поэтому надеемся, что будут пользоваться без нареканийСпасибо
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Екатерина З.

Достоинства:


Комментарий:
Мы с этой техникой знакомимся впервые, и первые впечатления хорошие. Пробовали сделать разное, сушили яблоки, делали колбаски. Надо приноровиться, но вещь интересная
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Дегидратор просто бомба, большой, вместительный, не так уж много места занимает , очень порадовал комплектом разных противней , начиная от сеток заканчивая листами для пастилы, количество их тоже очень приличное , не секунды не пожалел о покупке , рекомендую товар , очень качественная сборка , даже спустя пол года радует , не шумит , даже ночью можно спокойно спать , сушит достаточно быстро , а итоговый продукт получается просто невероятный !
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Любовь. Г

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась эта сушилка внешне. Долго выбирала между другими моделями и останавилась именно на этой. Компактная но при этом можно много разместить на решотках за раз. Сушит очень хорошо, пробовала сушить мясо очень вкусное получилось. Сушилкой довольна полностью. Так же есть уф лампа это тоже плюс.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Николай И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный дигидратор , однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Мария Х.

Достоинства:


Комментарий:
пока все хорошо надеюсь прослужит долго, курица сушится оочень быстро ,восторг у меня в комплекте не было книги рецептов
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Алла В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нужная и замечательная вещь для дома. Отлично выполняет свои функции. Была куплена за 14 тысяч, цена = качество. Сушили фрукты в первый раз, получились очень вкусными, особенно бананы. Надеюсь,что сушилка прослужит долго. Беру технику Kitfort часто, никогда не подводила
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
татьяна ш.

Достоинства:


Комментарий:
Упакована очень хорошо. Сама сушилка по размерам очень компактная, сделана качественно. Всё исправно работает, управление интуитивно понятное. Покупкой довольны.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Наталья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Сушилка это супер, и пастилу, и кабаноси, и мясные чипцы, огромная благодарность продавцу
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Классная сушилка! Купили такую же как у мамы. Работает не шумно. За 8 часов сушит малину, клубнику. Из яблок получаются хрустящие чипсы. В комплекте есть поддоны для пастилы, решетки и сеточки для мелких трав или ягод. Хорошо просушивает черноплодную рябину, боярышник и мелкие яблочки целиком. УФ-лампой пользуемся для стерилизации банок. Так же хочется отметить стильный дизайн, хорошо вписывается в интерьер кухни. Рекомендасьён.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Дегидратор пришел хорошо упакованный,все целое.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Товар доставили очень быстро, что сильно порадовало. Пришёл дегидратор хорошо упакованный, в двух коробках. Всё работает. Попробовали сушить яблоки и апельсины. Яблоки хорошо просушились, апельсины нужно было чуть подольше сушить. Но получилисьг вкусно. Пока всё нравится. Позже добавлю коментарий. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Павел Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный дегидратор. Взял жене в подарок - фрукты, овощи сушит все без проблем. все получается очень вкусным. Со своей функцией справляется. Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный денидратор и стерилизатор одновременно
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Оксана Т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень долго выбирала, переживала чтоб всё понравилось. В итоге остановилась на данной модели, и не прогадала. Уже проверила дегидратор в деле, очень понравился. Очень простое управление. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Адель Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работает на ночь поставил бананы)
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная и нужная вещь. Брали в подарок сестре. Она была в восторге.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Дигедратор просто бомба, лёгкий в обращении, компактный, красивый дизайн. Дверца на магнитах, легко открыть и закрыть. В комплекте 3 вида поддонов по 6 штук. Очень удобно не надо ничего докупать. Корзина для сушки под уф лампой, летом буду стерилизовать баночки для варенья. Очень рекомендую товар к покупке, не пожалеете! Дополняю отзыв: корпус металлический, не нагревается. Работает почти бесшумно
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Чиркова Н

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо,доставка на следующий день, брала на подарок
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Маргарита З.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нужная вещь! Всё в порядке, замечаний нет! Уже насушили манго, грибы, яблоки, помидоры, всю зиму ели вкусняшки! Много планов по сушке на следующий год. Пастилу пока не делали, времени возиться не хватает, на пенсии будем осваивать агрегат по полной! Надеемся ещё будет жив!
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Феликс Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличная сушилка! проста в использовании.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Давид М.

Достоинства:


Комментарий:
Брал маме в помощь. Пока не проверяли.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
бортики подносов для постелы не высокие
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Евгения Б.

Достоинства:


Комментарий:
Давно хотела сушилку, наконец купила. Пока сушили только манго и хурму, получается отлично. Пользоваться удобно. Единственное, не очень понятна функция сушки и дезинфекции посуды, даже не могу представить ситуацию, в которой ее использовать, но цена была слишком привлекательной, чтобы закрыть глаза на ее бесполезность


Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1916 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...