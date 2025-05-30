Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1916
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1916
Вместительная электрическая сушилка Kitfort КТ-1916 предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, корнеплодов, трав и зелени, а также мяса и рыбы, хлеба. С помощью специальных сплошных поддонов можно готовить пастилу. Помимо сушки в КТ-1916 можно сушить и одновременно дезинфицировать посуду ультрафиолетовым излучением с помощью УФ-лампы. Прибор обеспечит стерильность и сушку вашей посуды. В комплекте предусмотрена специальная корзина для посуды. В сушилке установлен мощный нагревательный элемент и вентилятор, обеспечивающий равномерное распределение нагретого воздуха по всему объёму камеры. Благодаря горизонтальному обдуву смешение запахов при сушке одновременно разных продуктов минимально. На сушилке можно устанавливать температуру сушки в диапазоне 35-75°C с шагом 5 градусов. Сушилка также оснащена таймером до 24 часов с шагом 30 минут. Для вашего удобства необходимые время и температуру сушки различных продуктов мы указали в инструкции. В комплекте к сушилке идут: 6 металлических сетчатых поддонов для сушки фруктов, овощей, мяса, 6 пластиковых сетчатых поддонов для сушки небольших продуктов (травы и ягоды), 6 пластиковых сплошных поддонов для сушки водянистых продуктов и пастилы.
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Теги товара: металлические, с регулировкой температуры
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, профессиональные, российские
Теги товара: металлические, с регулировкой температуры
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл вовремя, всё работает, все довольны
Достоинства:
Комментарий:
Советую, качество супер, не пожалела
Достоинства:
Комментарий:
Шайтан-машина! Единственный недостаток - "полкухни" занимает
Достоинства:
Комментарий:
Все аккуратно упаковано,первое впечатление очень хорошее. Надеюсь при использовании оправдает мои ожидания.
Достоинства:
Комментарий:
Сушилка очень понравилась. Это не первая техника от Kitfort , нареканий не было.Простота в использовании, не шумная. УФ ещё не пользовалась, взяла ,в том числе из-за этой функции. Единственное, надо было брать объёмом по больше. Оказалось шесть поддонов маловато.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сушилка! В двух коробках пришла!И не зря, во внешней была вмятина, на доставке ударили скорее всего, но внутри все целое! Вот это уважение к покупателю Цена этого продавца нас устроила, так что взяли тут, а не где-то в магазине, там конечно цену гнут Брали на подарок, поэтому надеемся, что будут пользоваться без нареканийСпасибо
Достоинства:
Комментарий:
Мы с этой техникой знакомимся впервые, и первые впечатления хорошие. Пробовали сделать разное, сушили яблоки, делали колбаски. Надо приноровиться, но вещь интересная
Достоинства:
Комментарий:
Дегидратор просто бомба, большой, вместительный, не так уж много места занимает , очень порадовал комплектом разных противней , начиная от сеток заканчивая листами для пастилы, количество их тоже очень приличное , не секунды не пожалел о покупке , рекомендую товар , очень качественная сборка , даже спустя пол года радует , не шумит , даже ночью можно спокойно спать , сушит достаточно быстро , а итоговый продукт получается просто невероятный !
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась эта сушилка внешне. Долго выбирала между другими моделями и останавилась именно на этой. Компактная но при этом можно много разместить на решотках за раз. Сушит очень хорошо, пробовала сушить мясо очень вкусное получилось. Сушилкой довольна полностью. Так же есть уф лампа это тоже плюс.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный дигидратор , однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пока все хорошо надеюсь прослужит долго, курица сушится оочень быстро ,восторг у меня в комплекте не было книги рецептов
Достоинства:
Комментарий:
Очень нужная и замечательная вещь для дома. Отлично выполняет свои функции. Была куплена за 14 тысяч, цена = качество. Сушили фрукты в первый раз, получились очень вкусными, особенно бананы. Надеюсь,что сушилка прослужит долго. Беру технику Kitfort часто, никогда не подводила
Достоинства:
Комментарий:
Упакована очень хорошо. Сама сушилка по размерам очень компактная, сделана качественно. Всё исправно работает, управление интуитивно понятное. Покупкой довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Сушилка это супер, и пастилу, и кабаноси, и мясные чипцы, огромная благодарность продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Классная сушилка! Купили такую же как у мамы. Работает не шумно. За 8 часов сушит малину, клубнику. Из яблок получаются хрустящие чипсы. В комплекте есть поддоны для пастилы, решетки и сеточки для мелких трав или ягод. Хорошо просушивает черноплодную рябину, боярышник и мелкие яблочки целиком. УФ-лампой пользуемся для стерилизации банок. Так же хочется отметить стильный дизайн, хорошо вписывается в интерьер кухни. Рекомендасьён.
Достоинства:
Комментарий:
Дегидратор пришел хорошо упакованный,все целое.
Достоинства:
Комментарий:
Товар доставили очень быстро, что сильно порадовало. Пришёл дегидратор хорошо упакованный, в двух коробках. Всё работает. Попробовали сушить яблоки и апельсины. Яблоки хорошо просушились, апельсины нужно было чуть подольше сушить. Но получилисьг вкусно. Пока всё нравится. Позже добавлю коментарий. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный дегидратор. Взял жене в подарок - фрукты, овощи сушит все без проблем. все получается очень вкусным. Со своей функцией справляется. Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
отличный денидратор и стерилизатор одновременно
Достоинства:
Комментарий:
Очень долго выбирала, переживала чтоб всё понравилось. В итоге остановилась на данной модели, и не прогадала. Уже проверила дегидратор в деле, очень понравился. Очень простое управление. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает на ночь поставил бананы)
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная и нужная вещь. Брали в подарок сестре. Она была в восторге.
Достоинства:
Комментарий:
Дигедратор просто бомба, лёгкий в обращении, компактный, красивый дизайн. Дверца на магнитах, легко открыть и закрыть. В комплекте 3 вида поддонов по 6 штук. Очень удобно не надо ничего докупать. Корзина для сушки под уф лампой, летом буду стерилизовать баночки для варенья. Очень рекомендую товар к покупке, не пожалеете! Дополняю отзыв: корпус металлический, не нагревается. Работает почти бесшумно
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо,доставка на следующий день, брала на подарок
Достоинства:
Комментарий:
Очень нужная вещь! Всё в порядке, замечаний нет! Уже насушили манго, грибы, яблоки, помидоры, всю зиму ели вкусняшки! Много планов по сушке на следующий год. Пастилу пока не делали, времени возиться не хватает, на пенсии будем осваивать агрегат по полной! Надеемся ещё будет жив!
Достоинства:
Комментарий:
отличная сушилка! проста в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
Брал маме в помощь. Пока не проверяли.
Достоинства:
Комментарий:
бортики подносов для постелы не высокие
Достоинства:
Комментарий:
Давно хотела сушилку, наконец купила. Пока сушили только манго и хурму, получается отлично. Пользоваться удобно. Единственное, не очень понятна функция сушки и дезинфекции посуды, даже не могу представить ситуацию, в которой ее использовать, но цена была слишком привлекательной, чтобы закрыть глаза на ее бесполезность
Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1916
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл вовремя, всё работает, все довольны
Достоинства:
Комментарий:
Советую, качество супер, не пожалела
Достоинства:
Комментарий:
Шайтан-машина! Единственный недостаток - "полкухни" занимает
Достоинства:
Комментарий:
Все аккуратно упаковано,первое впечатление очень хорошее. Надеюсь при использовании оправдает мои ожидания.
Достоинства:
Комментарий:
Сушилка очень понравилась. Это не первая техника от Kitfort , нареканий не было.Простота в использовании, не шумная. УФ ещё не пользовалась, взяла ,в том числе из-за этой функции. Единственное, надо было брать объёмом по больше. Оказалось шесть поддонов маловато.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сушилка! В двух коробках пришла!И не зря, во внешней была вмятина, на доставке ударили скорее всего, но внутри все целое! Вот это уважение к покупателю Цена этого продавца нас устроила, так что взяли тут, а не где-то в магазине, там конечно цену гнут Брали на подарок, поэтому надеемся, что будут пользоваться без нареканийСпасибо
Достоинства:
Комментарий:
Мы с этой техникой знакомимся впервые, и первые впечатления хорошие. Пробовали сделать разное, сушили яблоки, делали колбаски. Надо приноровиться, но вещь интересная
Достоинства:
Комментарий:
Дегидратор просто бомба, большой, вместительный, не так уж много места занимает , очень порадовал комплектом разных противней , начиная от сеток заканчивая листами для пастилы, количество их тоже очень приличное , не секунды не пожалел о покупке , рекомендую товар , очень качественная сборка , даже спустя пол года радует , не шумит , даже ночью можно спокойно спать , сушит достаточно быстро , а итоговый продукт получается просто невероятный !
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась эта сушилка внешне. Долго выбирала между другими моделями и останавилась именно на этой. Компактная но при этом можно много разместить на решотках за раз. Сушит очень хорошо, пробовала сушить мясо очень вкусное получилось. Сушилкой довольна полностью. Так же есть уф лампа это тоже плюс.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный дигидратор , однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пока все хорошо надеюсь прослужит долго, курица сушится оочень быстро ,восторг у меня в комплекте не было книги рецептов
Достоинства:
Комментарий:
Очень нужная и замечательная вещь для дома. Отлично выполняет свои функции. Была куплена за 14 тысяч, цена = качество. Сушили фрукты в первый раз, получились очень вкусными, особенно бананы. Надеюсь,что сушилка прослужит долго. Беру технику Kitfort часто, никогда не подводила
Достоинства:
Комментарий:
Упакована очень хорошо. Сама сушилка по размерам очень компактная, сделана качественно. Всё исправно работает, управление интуитивно понятное. Покупкой довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Сушилка это супер, и пастилу, и кабаноси, и мясные чипцы, огромная благодарность продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Классная сушилка! Купили такую же как у мамы. Работает не шумно. За 8 часов сушит малину, клубнику. Из яблок получаются хрустящие чипсы. В комплекте есть поддоны для пастилы, решетки и сеточки для мелких трав или ягод. Хорошо просушивает черноплодную рябину, боярышник и мелкие яблочки целиком. УФ-лампой пользуемся для стерилизации банок. Так же хочется отметить стильный дизайн, хорошо вписывается в интерьер кухни. Рекомендасьён.
Достоинства:
Комментарий:
Дегидратор пришел хорошо упакованный,все целое.
Достоинства:
Комментарий:
Товар доставили очень быстро, что сильно порадовало. Пришёл дегидратор хорошо упакованный, в двух коробках. Всё работает. Попробовали сушить яблоки и апельсины. Яблоки хорошо просушились, апельсины нужно было чуть подольше сушить. Но получилисьг вкусно. Пока всё нравится. Позже добавлю коментарий. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный дегидратор. Взял жене в подарок - фрукты, овощи сушит все без проблем. все получается очень вкусным. Со своей функцией справляется. Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
отличный денидратор и стерилизатор одновременно
Достоинства:
Комментарий:
Очень долго выбирала, переживала чтоб всё понравилось. В итоге остановилась на данной модели, и не прогадала. Уже проверила дегидратор в деле, очень понравился. Очень простое управление. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает на ночь поставил бананы)
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная и нужная вещь. Брали в подарок сестре. Она была в восторге.
Достоинства:
Комментарий:
Дигедратор просто бомба, лёгкий в обращении, компактный, красивый дизайн. Дверца на магнитах, легко открыть и закрыть. В комплекте 3 вида поддонов по 6 штук. Очень удобно не надо ничего докупать. Корзина для сушки под уф лампой, летом буду стерилизовать баночки для варенья. Очень рекомендую товар к покупке, не пожалеете! Дополняю отзыв: корпус металлический, не нагревается. Работает почти бесшумно
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо,доставка на следующий день, брала на подарок
Достоинства:
Комментарий:
Очень нужная вещь! Всё в порядке, замечаний нет! Уже насушили манго, грибы, яблоки, помидоры, всю зиму ели вкусняшки! Много планов по сушке на следующий год. Пастилу пока не делали, времени возиться не хватает, на пенсии будем осваивать агрегат по полной! Надеемся ещё будет жив!
Достоинства:
Комментарий:
отличная сушилка! проста в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
Брал маме в помощь. Пока не проверяли.
Достоинства:
Комментарий:
бортики подносов для постелы не высокие
Достоинства:
Комментарий:
Давно хотела сушилку, наконец купила. Пока сушили только манго и хурму, получается отлично. Пользоваться удобно. Единственное, не очень понятна функция сушки и дезинфекции посуды, даже не могу представить ситуацию, в которой ее использовать, но цена была слишком привлекательной, чтобы закрыть глаза на ее бесполезность