Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 366504
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5
Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5 используется в домашних условиях. Устройство имеет встроенный нагревательный элемент и вентилятор для своевременного отведения тепла, что препятствует перегреву и обеспечивает безопасность эксплуатации. Корпус модели и поддоны изготовлены из высококачественного пластика с металлическими элементами. Материал устойчив к механическому и термическому воздействию, поэтому не деформируется в течение продолжительного времени. Устройство позволяет высушить ягоды, овощи, фрукты, грибы, лекарственные и душистые травы. Пользователь может регулировать температуру нагрева посредством поворотного переключателя, расположенного на фронтальной панели модели. Поддоны очищаются от загрязнений с помощью мягкой губки и небольшого количества моющего средства. Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5 подключается к стандартной электросети и потребляет до 500 Вт, что позволяет экономить энергоресурс. Полезный объем сушилки составляет 15л. Этого достаточно для термической обработки большого количества продуктов.
Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5 используется в домашних условиях. Устройство имеет встроенный нагревательный элемент и вентилятор для своевременного отведения тепла, что препятствует перегреву и обеспечивает безопасность эксплуатации. Корпус модели и поддоны изготовлены из высококачественного пластика с металлическими элементами. Материал устойчив к механическому и термическому воздействию, поэтому не деформируется в течение продолжительного времени. Устройство позволяет высушить ягоды, овощи, фрукты, грибы, лекарственные и душистые травы. Пользователь может регулировать температуру нагрева посредством поворотного переключателя, расположенного на фронтальной панели модели. Поддоны очищаются от загрязнений с помощью мягкой губки и небольшого количества моющего средства. Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5 подключается к стандартной электросети и потребляет до 500 Вт, что позволяет экономить энергоресурс. Полезный объем сушилки составляет 15л. Этого достаточно для термической обработки большого количества продуктов.
Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5