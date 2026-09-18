Сушилка для овощей и фруктов Спектр-Прибор Ветерок-5 5под. 500Вт белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 220287
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х35х35
Вес, кг.
3.6
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Спектр-Прибор Ветерок-5 5под. 500Вт белый
Электросушитель для овощей и фруктов с пятью поддонами Ветерок ЭСОФ-0.5/220 имеет повышенную производительность. Он предназначен для сушки плодов (яблоки, груши, вишни и т.д.), ягод, овощей, грибов, лекарственных растений, а также других продуктов (например сушка и вяление рыбы) в домашних условиях. Эффективность сушки составляет не менее 80% от массы исходного продукта при температуре от 30 до 70°С и времени от 2 до 30 часов. В данном приборе также установлен вентилятор повышенной мощности.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Электросушитель для овощей и фруктов с пятью поддонами Ветерок ЭСОФ-0.5/220 имеет повышенную производительность. Он предназначен для сушки плодов (яблоки, груши, вишни и т.д.), ягод, овощей, грибов, лекарственных растений, а также других продуктов (например сушка и вяление рыбы) в домашних условиях. Эффективность сушки составляет не менее 80% от массы исходного продукта при температуре от 30 до 70°С и времени от 2 до 30 часов. В данном приборе также установлен вентилятор повышенной мощности.
Сушилка для овощей и фруктов Спектр-Прибор Ветерок-5 5под. 500Вт белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Спектр-Прибор Ветерок-5 5под. 500Вт белый