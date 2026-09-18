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Сушилка для овощей и фруктов Спектр-Прибор Ветерок-5 5под. 500Вт белый купить с доставкой в Москве
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Сушилка для овощей и фруктов Спектр-Прибор Ветерок-5 5под. 500Вт белый

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Сушилка для овощей и фруктов Спектр-Прибор Ветерок-5 5под. 500Вт белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 220287
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Характеристики

Бренд
Спектр-Прибор
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Размеры в упаковке, см
40х35х35
Вес, кг.
3.6

Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Спектр-Прибор Ветерок-5 5под. 500Вт белый

Электросушитель для овощей и фруктов с пятью поддонами Ветерок ЭСОФ-0.5/220 имеет повышенную производительность. Он предназначен для сушки плодов (яблоки, груши, вишни и т.д.), ягод, овощей, грибов, лекарственных растений, а также других продуктов (например сушка и вяление рыбы) в домашних условиях. Эффективность сушки составляет не менее 80% от массы исходного продукта при температуре от 30 до 70°С и времени от 2 до 30 часов. В данном приборе также установлен вентилятор повышенной мощности.

Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Спектр-Прибор Ветерок-5 5под. 500Вт белый




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Характеристики
Бренд
Спектр-Прибор
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Описание
Электросушитель для овощей и фруктов с пятью поддонами Ветерок ЭСОФ-0.5/220 имеет повышенную производительность. Он предназначен для сушки плодов (яблоки, груши, вишни и т.д.), ягод, овощей, грибов, лекарственных растений, а также других продуктов (например сушка и вяление рыбы) в домашних условиях. Эффективность сушки составляет не менее 80% от массы исходного продукта при температуре от 30 до 70°С и времени от 2 до 30 часов. В данном приборе также установлен вентилятор повышенной мощности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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