Патч-корд Cablexpert UTP 5e 10м (PP12-10M)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%320 руб. 490 руб.
В наличии
Код товара: 486263
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
320 руб. -35%
490 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х4
Вес, г.
200
Описание товара Патч-корд Cablexpert UTP 5e 10м (PP12-10M)
Патч-корд Cablexpert PP12-10M будет полезен пользователям, нуждающимся в возможности соединения сетевого оборудования, находящегося на большом удалении друг от друга. Длина модели равна 10 м. Патч-корд произведен с использованием проводников из омедненного алюминия. Установлены стандартные коннекторы RJ-45, рассчитанные на многократное подключение. Патч-корд Cablexpert PP12-10M соответствует категории 5e. Поддерживаемая скорость обмена информацией – до 1000 Мбит/с. Цвет патч-корда традиционный – серый.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитПроходной адаптер RJ45 Cabeus CA-8p8c-C5e
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP6-10M/Y-O, кат.6, FTP, 10м, желтый
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP10-10M, кат.5e, UTP, 10м, серый
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP10-10M/B, кат.5e, UTP, 10м, синий
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP6-10M, кат.6, FTP, 10м, серый
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP6U-15M, кат.6, UTP, 15м, серый
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP30-5M, кат.5e, UTP, LSZH, 5м, серый
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP12-30M/BK, кат.5e, UTP, 30м, черный
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP12-30M/B, кат.5e, UTP, 30м, синий
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP12-30M/Y, кат.5e, UTP, 30м, желтый
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитРозетка RJ-45 Cabeus WS-8P8C-Cat.5e-2
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитКоннектор 5bites US050A
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Патч-корд Cablexpert PP12-10M будет полезен пользователям, нуждающимся в возможности соединения сетевого оборудования, находящегося на большом удалении друг от друга. Длина модели равна 10 м. Патч-корд произведен с использованием проводников из омедненного алюминия. Установлены стандартные коннекторы RJ-45, рассчитанные на многократное подключение. Патч-корд Cablexpert PP12-10M соответствует категории 5e. Поддерживаемая скорость обмена информацией – до 1000 Мбит/с. Цвет патч-корда традиционный – серый.
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 10м (PP12-10M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert UTP 5e 10м (PP12-10M)