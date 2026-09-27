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Кабель 1.2v miniDisplayPort (m) miniDisplayPort (m) 2м белый купить с доставкой в Москве
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Кабель 1.2v miniDisplayPort (m) miniDisplayPort (m) 2м белый

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Кабель 1.2v miniDisplayPort (m) miniDisplayPort (m) 2м белый - фото 1
Кабель 1.2v miniDisplayPort (m) miniDisplayPort (m) 2м белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель питания
Длина кабеля, м
2
  • Кабель 1.2v miniDisplayPort (m) miniDisplayPort (m) 2м белый - фото 1
  • Кабель 1.2v miniDisplayPort (m) miniDisplayPort (m) 2м белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
710 руб.  1 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604712
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Кабель питания
Высота, см
5
Особенности
позолоченные контакты
Разъемы
mini DisplayPort (M)
Ширина, см
1.8
Длина кабеля, м
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х2
Вес, г.
74

Описание товара Кабель 1.2v miniDisplayPort (m) miniDisplayPort (m) 2м белый

Кабель mini DisplayPort обеспечивает возможность коммутации двух устройств с использованием портов mini DP. Аксессуар соответствует версии 1.2. Максимально поддерживаемое разрешение видеосигнала – 3840x2160., Кабель Ugreen mini DisplayPort - mini DisplayPort обладает длиной 2 м. Такое расстояние подключения может быть актуально как в быту, так и при решении профессиональных задач. Разъемы, входящие в оснащение кабеля, рассчитаны на многократное подключение. Цвет аксессуара – белый.

Отзывы о товаре Кабель 1.2v miniDisplayPort (m) miniDisplayPort (m) 2м белый




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Кабель питания
Высота, см
5
Особенности
позолоченные контакты
Разъемы
mini DisplayPort (M)
Ширина, см
1.8
Длина кабеля, м
2
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель mini DisplayPort обеспечивает возможность коммутации двух устройств с использованием портов mini DP. Аксессуар соответствует версии 1.2. Максимально поддерживаемое разрешение видеосигнала – 3840x2160., Кабель Ugreen mini DisplayPort - mini DisplayPort обладает длиной 2 м. Такое расстояние подключения может быть актуально как в быту, так и при решении профессиональных задач. Разъемы, входящие в оснащение кабеля, рассчитаны на многократное подключение. Цвет аксессуара – белый.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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