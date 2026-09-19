Патч-корд Cablexpert UTP PP12-0.5M/O кат. 5e, 0.5м оранжевый (PP12-0.5M/O)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%290 руб. 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 486277
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
17х12х1
Вес, г.
30
Описание товара Патч-корд Cablexpert UTP PP12-0.5M/O кат. 5e, 0.5м оранжевый (PP12-0.5M/O)
Патчкорд неэкранированной витой пары. Позолоченые контакты толщиной 50 микродюймов. Литые разъёмы. Длина 0.5 м. Тип: UTP. Категория: 5E. Разъёмы: RJ-45 (8p8c). Диаметр проводника: 26AWG. Материал проводника: омеднённый алюминий (CCA). Материал оболочки: ПВХ. Цвет оболочки: оранжевый.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Патчкорд неэкранированной витой пары. Позолоченые контакты толщиной 50 микродюймов. Литые разъёмы. Длина 0.5 м. Тип: UTP. Категория: 5E. Разъёмы: RJ-45 (8p8c). Диаметр проводника: 26AWG. Материал проводника: омеднённый алюминий (CCA). Материал оболочки: ПВХ. Цвет оболочки: оранжевый.
Патч-корд Cablexpert UTP PP12-0.5M/O кат. 5e, 0.5м оранжевый (PP12-0.5M/O) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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