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Кабель питания для ноутбуков Atcom 1.8 m (0.75 mm, евровилка) AT15270 купить с доставкой в Москве
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Кабель питания для ноутбуков Atcom 1.8 m (0.75 mm, евровилка) AT15270

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Кабель питания для ноутбуков Atcom 1.8 m (0.75 mm, евровилка) AT15270 - фото 1
Кабель питания для ноутбуков Atcom 1.8 m (0.75 mm, евровилка) AT15270 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель питания
  • Кабель питания для ноутбуков Atcom 1.8 m (0.75 mm, евровилка) AT15270 - фото 1
  • Кабель питания для ноутбуков Atcom 1.8 m (0.75 mm, евровилка) AT15270 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
260 руб.  450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501576
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Характеристики

Бренд
ATcom
Тип товара
Кабель питания
Особенности
черный
Разъемы
CEE 7/7 (Schuko), IEC C5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
171

Описание товара Кабель питания для ноутбуков Atcom 1.8 m (0.75 mm, евровилка) AT15270

Кабель выполнен из качественных современных материалов, отличается износостойкостью и функциональностью. Соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному виду продукции.

Отзывы о товаре Кабель питания для ноутбуков Atcom 1.8 m (0.75 mm, евровилка) AT15270




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Характеристики
Бренд
ATcom
Тип товара
Кабель питания
Особенности
черный
Разъемы
CEE 7/7 (Schuko), IEC C5
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель выполнен из качественных современных материалов, отличается износостойкостью и функциональностью. Соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному виду продукции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель питания для ноутбуков Atcom 1.8 m (0.75 mm, евровилка) AT15270 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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