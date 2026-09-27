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Переходник Buro HDMI-M-VGA-F HDMI (m) VGA (f) 0.1м купить с доставкой в Москве
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Переходник Buro HDMI-M-VGA-F HDMI (m) VGA (f) 0.1м

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Переходник Buro HDMI-M-VGA-F HDMI (m) VGA (f) 0.1м - фото 1
Переходник Buro HDMI-M-VGA-F HDMI (m) VGA (f) 0.1м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Длина кабеля, м
0.1
  • Переходник Buro HDMI-M-VGA-F HDMI (m) VGA (f) 0.1м - фото 1
  • Переходник Buro HDMI-M-VGA-F HDMI (m) VGA (f) 0.1м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604813
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Адаптер
Высота, см
10
Особенности
максимальное разрешение-1920*1080(FULL HD 1080р)
Разъемы
HDMI-M-VGA-F, HDMI, VGA
Ширина, см
4
Длина кабеля, м
0.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х10х1
Вес, г.
60

Описание товара Переходник Buro HDMI-M-VGA-F HDMI (m) VGA (f) 0.1м

Переходник HDMI-M-VGA-F HDMI - 10 см.

Отзывы о товаре Переходник Buro HDMI-M-VGA-F HDMI (m) VGA (f) 0.1м




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Адаптер
Высота, см
10
Особенности
максимальное разрешение-1920*1080(FULL HD 1080р)
Разъемы
HDMI-M-VGA-F, HDMI, VGA
Ширина, см
4
Длина кабеля, м
0.1
Страна производитель
Китай
Описание
Переходник HDMI-M-VGA-F HDMI - 10 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переходник Buro HDMI-M-VGA-F HDMI (m) VGA (f) 0.1м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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