Кабель Cactus CS-USB.A.USB.C-1.8 USB (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый блистер
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB-C (m)
Разъем 2
USB-A (m)
Длина кабеля, м
1.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%320 руб. 690 руб.
В наличии
Код товара: 604678
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320 руб. -54%
690 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB-C (m)
Разъем 2
USB-A (m)
Длина кабеля, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
62
Описание товара Кабель Cactus CS-USB.A.USB.C-1.8 USB (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый блистер
CACTUS CS-USB.A.USB.C-1.8 — надежный и практичный кабель, созданный для активного ежедневного использования. Он предназначен для подключения современных мобильных устройств, планшетов, портативных колонок и других гаджетов к компьютерам, ноутбукам или сетевым зарядным блокам. С одной стороны шнура расположен классический разъем USB Type-A, а с другой — современный реверсивный коннектор USB Type-C, который можно вставлять в разъем любой стороной.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB-C (m)
Разъем 2
USB-A (m)
Длина кабеля, м
1.8
Страна производитель
Китай
CACTUS CS-USB.A.USB.C-1.8 — надежный и практичный кабель, созданный для активного ежедневного использования. Он предназначен для подключения современных мобильных устройств, планшетов, портативных колонок и других гаджетов к компьютерам, ноутбукам или сетевым зарядным блокам. С одной стороны шнура расположен классический разъем USB Type-A, а с другой — современный реверсивный коннектор USB Type-C, который можно вставлять в разъем любой стороной.
Кабель Cactus CS-USB.A.USB.C-1.8 USB (m)-USB Type-C (m) 1.8м белый блистер - этот товар вы можете купить по цене 320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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