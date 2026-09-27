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Кабель 1.1v DisplayPort (m) VGA (m) 3м черный купить с доставкой в Москве
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Кабель 1.1v DisplayPort (m) VGA (m) 3м черный

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Кабель 1.1v DisplayPort (m) VGA (m) 3м черный - фото 1
Кабель 1.1v DisplayPort (m) VGA (m) 3м черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Длина кабеля, м
3
  • Кабель 1.1v DisplayPort (m) VGA (m) 3м черный - фото 1
  • Кабель 1.1v DisplayPort (m) VGA (m) 3м черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604674
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Высота, см
19
Особенности
позолоченные коннекторы
Разъемы
VGA
Ширина, см
2
Длина кабеля, м
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
174

Описание товара Кабель 1.1v DisplayPort (m) VGA (m) 3м черный

Кабель DisplayPort - VGA незаменим для последующего подключения различных мониторов, а также проекторов. Воспользовавшись данным аксессуаром, у вас появится возможность насладиться невероятно детализированными изображениями в максимальном разрешении 1920х1080 пикселей. По всей поверхности Cablexpert предусмотрена прочная оплетка, которая предупредит появление заломов и повреждений, тем самым значительно увеличив эксплуатационный период кабеля. Длина данного аксессуара возросла до 3 м, что способствует обеспечению удобного расположения подключенных устройств.

Отзывы о товаре Кабель 1.1v DisplayPort (m) VGA (m) 3м черный




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Высота, см
19
Особенности
позолоченные коннекторы
Разъемы
VGA
Ширина, см
2
Длина кабеля, м
3
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель DisplayPort - VGA незаменим для последующего подключения различных мониторов, а также проекторов. Воспользовавшись данным аксессуаром, у вас появится возможность насладиться невероятно детализированными изображениями в максимальном разрешении 1920х1080 пикселей. По всей поверхности Cablexpert предусмотрена прочная оплетка, которая предупредит появление заломов и повреждений, тем самым значительно увеличив эксплуатационный период кабеля. Длина данного аксессуара возросла до 3 м, что способствует обеспечению удобного расположения подключенных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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