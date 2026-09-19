Патч-корд Cablexpert UTP 5e 15м (PP12-15m)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%400 руб. 600 руб.
В наличии
Код товара: 486264
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400 руб. -33%
600 руб.
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х1
Вес, г.
320
Описание товара Патч-корд Cablexpert UTP 5e 15м (PP12-15m)
Патч корд Cablexpert длиной 15 метров идеально подойдёт для организации стабильного и быстрого соединения на больших расстояниях. Категория витой пары Cat5e обеспечивает передачу данных без потерь и совместима с современным сетевым оборудованием. Одинаковые разъёмы RJ45 с двух сторон экономят время при подключении, а позолоченные контакты улучшают качество сигнала и предотвращают окисление. Серый цвет гармонично впишется в любой офисный или домашний интерьер, не бросаясь в глаза. Это надёжное решение для тех, кто ценит качество и долговечность.
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Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Патч корд Cablexpert длиной 15 метров идеально подойдёт для организации стабильного и быстрого соединения на больших расстояниях. Категория витой пары Cat5e обеспечивает передачу данных без потерь и совместима с современным сетевым оборудованием. Одинаковые разъёмы RJ45 с двух сторон экономят время при подключении, а позолоченные контакты улучшают качество сигнала и предотвращают окисление. Серый цвет гармонично впишется в любой офисный или домашний интерьер, не бросаясь в глаза. Это надёжное решение для тех, кто ценит качество и долговечность.
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 15м (PP12-15m) - данный товар вы можете купить по цене 400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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