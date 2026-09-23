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Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.5e, 5.0 м, желтый (LAN-PC45/U5E-5.0-YL) купить с доставкой в Москве
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Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.5e, 5.0 м, желтый (LAN-PC45/U5E-5.0-YL)

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Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.5e, 5.0 м, желтый (LAN-PC45/U5E-5.0-YL) - фото 1
Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.5e, 5.0 м, желтый (LAN-PC45/U5E-5.0-YL) - фото 2
Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.5e, 5.0 м, желтый (LAN-PC45/U5E-5.0-YL) - фото 3
Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.5e, 5.0 м, желтый (LAN-PC45/U5E-5.0-YL) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъемы
RJ-45
  • Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.5e, 5.0 м, желтый (LAN-PC45/U5E-5.0-YL) - фото 1
  • Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.5e, 5.0 м, желтый (LAN-PC45/U5E-5.0-YL) - фото 2
  • Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.5e, 5.0 м, желтый (LAN-PC45/U5E-5.0-YL) - фото 3
  • Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.5e, 5.0 м, желтый (LAN-PC45/U5E-5.0-YL) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
390 руб.  930 руб. 
Начислим 9 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636944
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.5e, 5.0 м, желтый (LAN-PC45/U5E-5.0-YL)
390 руб. -58%
930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LANMASTER
Тип товара
Кабель
Разъемы
RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
150

Описание товара Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.5e, 5.0 м, желтый (LAN-PC45/U5E-5.0-YL)

Кабель Lanmaster изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует долговечность и износостойкость при ежедневной эксплуатации. Легкий и компактный, он удобен в использовании и хранении, а также подходит как для домашних, так и для офисных сетевых решений.

Отзывы о товаре Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.5e, 5.0 м, желтый (LAN-PC45/U5E-5.0-YL)




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Характеристики
Бренд
LANMASTER
Тип товара
Кабель
Разъемы
RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Lanmaster изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует долговечность и износостойкость при ежедневной эксплуатации. Легкий и компактный, он удобен в использовании и хранении, а также подходит как для домашних, так и для офисных сетевых решений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.5e, 5.0 м, желтый (LAN-PC45/U5E-5.0-YL) - данный товар вы можете купить по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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