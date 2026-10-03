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Кабель USB2.0 AM-BM Telecom 5 м TC6900-5.0M купить с доставкой в Москве
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Кабель USB2.0 AM-BM Telecom 5 м TC6900-5.0M

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Кабель USB2.0 AM-BM Telecom 5 м TC6900-5.0M - фото 1
Кабель USB2.0 AM-BM Telecom 5 м TC6900-5.0M - фото 2
Кабель USB2.0 AM-BM Telecom 5 м TC6900-5.0M - фото 3
Кабель USB2.0 AM-BM Telecom 5 м TC6900-5.0M - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB 2.0 A (m)
Разъем 2
USB 2.0 B (m)
Длина кабеля, м
5
  • Кабель USB2.0 AM-BM Telecom 5 м TC6900-5.0M - фото 1
  • Кабель USB2.0 AM-BM Telecom 5 м TC6900-5.0M - фото 2
  • Кабель USB2.0 AM-BM Telecom 5 м TC6900-5.0M - фото 3
  • Кабель USB2.0 AM-BM Telecom 5 м TC6900-5.0M - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
380 руб.  630 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165159
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель USB2.0 AM-BM Telecom 5 м TC6900-5.0M
380 руб. -40%
630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Telecom
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB 2.0 A (m)
Разъем 2
USB 2.0 B (m)
Длина кабеля, м
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х2
Вес, г.
60

Описание товара Кабель USB2.0 AM-BM Telecom 5 м TC6900-5.0M

Служит для соединения периферийных устройств.

Отзывы о товаре Кабель USB2.0 AM-BM Telecom 5 м TC6900-5.0M




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Характеристики
Бренд
Telecom
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB 2.0 A (m)
Разъем 2
USB 2.0 B (m)
Длина кабеля, м
5
Страна производитель
Китай
Описание
Служит для соединения периферийных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель USB2.0 AM-BM Telecom 5 м TC6900-5.0M – стоимость товара 380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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