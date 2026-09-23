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Кабель VCOM USB-AM - COM 1.2м (VUS7050) купить с доставкой в Москве
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Кабель VCOM USB-AM - COM 1.2м (VUS7050)

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Кабель VCOM USB-AM - COM 1.2м (VUS7050)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
480 руб.  730 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 467716
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель VCOM USB-AM - COM 1.2м (VUS7050)
480 руб. -34%
730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Кабель VCOM USB-AM - COM 1.2м (VUS7050)

В случае, если вам понадобился дополнительный последовательный порт, соответствующий стандарту RS-232C, простым, но эффективным решением может стать кабель-адаптер USB AM – COM. В первую очередь он отличается широкой сферой применения, ведь может использоваться для создания постоянного соединения с источниками, в том числе блоками, питания или же установки связи со спутниковыми ресиверами, разнообразными типами аппаратных средств, задействованных для проектирования интегрируемых вычислительных систем, приборами систем безопасности и так далее.

Отзывы о товаре Кабель VCOM USB-AM - COM 1.2м (VUS7050)




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Характеристики
Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Описание
В случае, если вам понадобился дополнительный последовательный порт, соответствующий стандарту RS-232C, простым, но эффективным решением может стать кабель-адаптер USB AM – COM. В первую очередь он отличается широкой сферой применения, ведь может использоваться для создания постоянного соединения с источниками, в том числе блоками, питания или же установки связи со спутниковыми ресиверами, разнообразными типами аппаратных средств, задействованных для проектирования интегрируемых вычислительных систем, приборами систем безопасности и так далее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель VCOM USB-AM - COM 1.2м (VUS7050) - по цене 480 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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